Премию «Щит и роза» получат 30 леди в погонах
Фото: 
Мария Белова
Общество
Сегодня, 14:55
Автор: 
Мария Белова

Лучшие сотрудницы правоохранительных органов и спецслужб готовятся к церемонии награждения Четвертой региональной общественной благотворительной Премии «Щит и роза – Южный Урал». Сегодня, 18 декабря, они поучаствовали в фотосессии.

 

Для южноуральских сотрудниц правоохранительных, экстренных и контрольных ведомств этот конкурс по-настоящему особенный, ведь здесь они получают общественное признание за свой труд. А фотосессия – один из приятных бонусов.

«На службе мы всегда ответственны и серьезны. Работа у нас сложная, но безумно интересная. Рада, что есть такая премия. Сейчас я фотографировалась в служебной форме, скоро у нас будет фотосессия в платьях. Уже пообщалась здесь и со стилистом. Такие мероприятия для женщины всегда желанны», – поделилась с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» старший инспектор по особым поручениям отедал режима и надзора ГУФСИН России по Челябинской области Анастасия Мелехова.

«Я горда тем, что представляю лицо федеральной службы судебных приставов, что мне доверили такое ответственное мероприятие. Женщина в погонах – это красиво, мудро и ответственно», – считает начальник Троицкого отдела судебных приставов Челябинской области Ираида Вашкетова.

Церемония награждения пройдет 18 февраля по шести номинациям: «За профессионализм», «За лидерские качества», «За многолетнюю службу Отечеству», «За творчество и научный подход в работе», «За материнский подвиг», «За высокие спортивные достижения». Всего в этом году на конкурс было подано 150 заявок. Своих кандидатов представили ГУ МВД, ГУ ФСИН, ГУ МЧС России по Челябинской области, Управление Росгвардии, Следственное Управление Следственного комитета региона, Управления ФНС, ФАС и судебных приставов по Челябинской области, Контрольно-счётная палата Южного Урала, Челябинская Таможня, Управления МВД И Следственного комитета на транспорте, региональный Центр спецсвязи и информации ФСО РФ.

«Желающие поучаствовать в конкурсе отправляли свои представления со всеми заслугами в оргокмитет. Оргкомитет выбрал 30 самых лучших сотрудниц. Мы очень гордимся ими и рады, что работаем с такими профессионалами. Кстати, впервые несколько наших лауретов поедет на награждение премии в Москву», – отметил руководитель челябинской АРПОиС РФ Сергей Спиридонов.

Региональная благотворительная Премия «Щит и роза – Южный Урал», организатором и учредителем которой является Челябинская Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ, проходит при поддержке Общественной палаты Челябинской области.

Автор: 
Мария Белова
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