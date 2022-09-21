Преподаватели и студенты ЮУГМУ укрепили здоровье коллективной ходьбой по Челябинскому бору

Преподаватели и студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета во вторник, 20-го сентября, дружно и много ходили по Челябинскому городскому бору, таким замечательным и полезным способом отметив ежегодный фестиваль спортивно-оздоровительной ходьбы в честь Международного дня студенческого спорта.

Ежегодно во время такого мероприятия студенты проходят дистанцию от пяти до семи километров. По мнению старших преподавателей кафедры физической культуры ЮУГМУ Анатолия Обласова и Анатолия Семенова дистанция в шесть километров обеспечивает активацию липолиза при мышечной деятельности и соответствует времени аэробной физической нагрузки продолжительностью 40-50 минут.

Маршрут трассы меняется каждый год. В этом году путь преподавателей и студентов вуза пролегал через бор - от медуниверситета до берега Шершневского водохранилища и обратно.

В организации мероприятия принимали участие все сотрудники кафедры физической культуры ЮУГМУ, а студенты с первого по четвертый курс регистрировались для участия в мероприятии во внеучебное время, в том числе целыми группами. Для студентов это было добровольное мероприятие, которое они радостно посетили. Отметим, по всему маршруту путешественников встречали представители волонтерского центра ЮУГМУ «Пульс».

Открытие фестиваля провел заведующий кафедрой физической культуры ЮУГМУ, доктор биологических наук Виталий Колупаев. На открытии он пожелал участникам быстрых секунд, набраться положительных эмоций для дальнейшей учебной деятельности. По его словам, подобные мероприятия способствуют хорошей учебе, так как студенты дозированно переключают все свое внимание с учебного процесса на физическую активность (и наоборот).

Главный судья мероприятия - старший преподаватель кафедры физической культуры ЮУГМУ, мастер спорта по спортивной ходьбе Никита Лифанов разработал для участников формат электронной карты - для большего удобства. После оглашения требований к прохождению дистанции он стартовал вместе с первой группой. Как пояснил Никита Лифанов после финиша, ходьба - это естественная локомоция, полезная для всех групп населения, физиологический способ дозирования физических нагрузок.

На финише всех встречал преподаватель кафедры физической культуры ЮУГМУ, руководитель студенческого спортивного клуба Виктор Кинсфатор, который и отмечал время прохождения дистанции, и хвалил отличившихся. Всем пришедшим на лесную прогулку были вручены памятки спортивно-массовых мероприятий в учебном году.

Как рассказал Виктор Кинсфатор, основной целью подобных мероприятий является оздоровление обучающихся, привлечение их к спортивно-массовым мероприятиям, формирующим позитивные эмоции и способствующим смене обстановки, что позволяет переключить внимание с учебы, и наоборот.

Доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ Олег Пешиков пояснил, что пришел на фестиваль спортивно-оздоровительной ходьбы с первокурсниками, которые в этом году впервые пришли на кафедру анатомии и оперативной хирургии, чтобы собственным примером прививать ребятам любовь к здоровому образу жизни.

«Я с большим удовольствием принимаю участие в жизни университета. А кафедра физической культуры зачастую выступает соорганизатором наших мероприятий. Поэтому я пришел поддержать сотрудников кафедры и первокурсников и, конечно, прошел всю дистанцию вместе с ними», - сказал Олег Пешиков.