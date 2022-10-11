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11.10.2022

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11.10.2022

Пригородные поезда ЮУЖД перейдут на зимний график с 17 октября
ЮУЖД
Общество
11.10.2022 11:04

Пригородные поезда ЮУЖД перейдут на зимний график с 17 октября

С 17 октября 2022 года пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороге переводятся на зимний график движения.

Как сообщает пресс-служба АО «Свердловская пригородная компания», в соответствие с заявкой региональных органов власти СПК корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый «дачный» сезон.

С 17 октября отменяются «летние» поезда, назначаемые ежегодно с апреля по октябрь:

-  № 6007 сообщением Челябинск – Миасс;

- № 6008 сообщением Миасс – Челябинск;

- № 6901 сообщением Челябинск – Верхний Уфалей;

- № 6904 сообщением Верхний – Уфалей Челябинск.

Кроме того, с первого ноября для некоторых пригородных поездов будут отменены введенные на летний период остановки на небольших остановочных пунктах.

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