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Применение гиалуроновой кислоты в современной стоматологии

Общество
Сегодня, 22:36
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Лечение зубов и эстетическая стоматология широко использует препараты нового поколения, среди которых особенно хотелось бы отметить гиалуроновую кислоту. Это вещество натурального происхождения применяется для эстетической пластики десны, а также делает лечение зубов значительно комфортнее, а также ускоряет заживление и регенерацию мягких тканей ротовой полости.

Инъекции гиалуроновой кислоты для лечения зубов

Препараты на основе гиалуроновой кислоты применяют в стоматологии не так давно. Это совсем новая технология, которая используется пока что далеко не в каждой стоматологической клинике даже в столице. Стоматология Позняки Люмидент начала использовать в своей практике натуральную безопасную для здоровья «гиалуронку» одной из первых. На сегодняшний день в любой из стоматологических клиник сети можно сделать эстетические или лечебно-восстановительные инъекции гиалуроновой кислоты в десну для ускоренного заживления и регенерации тканей. В сущности, данная процедура нужна для того, чтобы стимулировать восстановление естественных мягких тканей, а также обеспечить необходимое увлажнение, ускорить обменные процессы внутри десны, провести профилактику бактериального инфицирования.

Гиалуроновая кислота в эстетической стоматологии

Препараты на основе «гиалуронки» находят широкое применение не только в классической, но и в эстетической стоматологии, которая ставит перед собой цель улучшить внешний вид зубов и придать улыбке ещё больше красоты и обворожительности. Следует заметить, что очень часто в современные стоматологические клиники обращаются пациенты без проблем со здоровьем зубов, но с теми или иными видимыми дефектами зубов или дёсен. Довольно распространённая проблема – это опускание мягких тканей десны, вследствие чего оголяется часть корня зуба или же образуются пустоты между зубом и десной. Именно в таких случаях стоматолог рекомендует «пластику» мягких тканей с помощью гиалуроновой кислоты. Одной инъекции в десну достаточно, чтобы наполнить ткань изнутри естественным «филлером» и заполнить, таким образом, некрасивые пустоты и промежутки, портящие вид улыбки.

Инъекционное лечение пародонтоза и кровоточивости

Пародонтоз и кровоточивость дёсен – одна из самых распространённых жалоб пациентов стоматологов. Чаще всего использования специальных лечебных зубных паст для решения проблемы не достаточно – нужен комплексный подход. В таких случаях идеальным дополнением к классической схеме лечения дёсен станут инъекции гиалуроновой кислоты, которая обладает следующими свойствами:

  • антибактериальное действие;
  • ранозаживляющий эффект;
  • восстановление обменных процессов в тканях.

Уже после первой процедуры пациенты отмечают значительное снижение уровня чувствительности зубов при употреблении холодной или горячей пищи или напитков. Симптомы пародонтоза также демонстрируют снижающуюся динамику, постепенно полностью сходя «на нет». К тому же, инъекции гиалуроновой кислоты делают неоценимый вклад в эффективное лечение гингивита у взрослых и детей.

Врач-стоматолог клиники «Люми-Дент», Андрущенко Дарина Евгеньевна

* Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

 

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