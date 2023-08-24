Приоткрыть завесу нотариальной тайны можно на выставке в Челябинске

Выставка «Нотариат Челябинской области: факты, события, лица», приуроченная к 30-летию Челябинской областной нотариальной палаты, открылась 23 августа в областной библиотеке. Посетители увидят исторические документы, предметы нотариальной деятельности и редкие фотографии.

Бытует стереотипное мнение, что нотариус – человек, который лишь ставит печати и берет за это деньги. Но пообщавшись с представителями этой профессии и осмотрев выставку, вы убедитесь, что нотариусы не просто высококвалифицированные юристы. Они и филологи, и психологи, и, конечно, чуткие и неравнодушные люди, мамы и папы, братья и сестры.

«Эта выставка призвана отразить период развития института южноуральского нотариата от пера и печатной машинки до полной цифровизации. Старались показать, как мы живем и развиваемся не только в рамках нотариальной конторы: участвуем в культурных событиях, спортивных состязаниях, умеем дружить и любить. Мы живем как единый дружный коллектив и гордимся этим», – рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» Президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина.

Экспозиция охватывает временные рамки с конца 90-х годов до нашего времени. Среди экспонатов можно увидеть Протокол Общего Собрания №1 по созданию Челябинской областной нотариальной палаты от шестого мая 1993 года, штамп – нотариальная контора, оснастку для печати, паспорт СССР, документ с информацией о взимании пошлины, лицензию нотариуса Нежинского, ключевой носитель Федеральной нотариальной палаты. Многие экспонаты поступили из личных архивов нотариусов Южного Урала.

Благодаря этой выставке корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Мария Белова смогла попасть в прошлое – в нотариальную контору 90-х годов. Нотариус Челябинска Оксана Савельева на глазах у посетителей экспозиции подготовила доверенность на выдачу посылки, напечатав ее на раритетной печатной машинке.

«Как стажер я пришла в государственную нотариальную контору №5 Советского района в 1999 году. Тогда мы все печатали на машинках. Помню, если вдруг неправильно что-то настукивали, то забивали крестиком и поверх печатали правильные буквы или цифры. Стажировалась один год, затем сдала экзамен, получила лицензию, и в январе 2001 года меня назначили нотариусом. В 2005 году государственные конторы в нашей области ликвидировали, поэтому нотариусов вывели в частную практику», – поделилась воспоминаниями нотариус Челябинска Оксана Савельева.

На отдельном стенде экспозиции представлены старинные нотариальные акты и метрические свидетельства, дарственные записи, протоколы, завещания и договоры, датированные концом 19 и началом 20 века. А еще посетители могут ознакомиться с коллекцией художественной литературы, главным или действующим лицом в которой выступает нотариус. Кстати, три месяца назад для помощников нотариусов впервые в Челябинске провели диктант. Тогда актриса Камерного театра Виктория Бухарина зачитывала отрывок из произведения «Нотариус из Шатонефа».

На открытие выставки пришли представители госорганизаций, нотариального сообщества Челябинской области, студенты юридического факультета РАНХиГС. Президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина спросила у молодежи, хотели бы они связать свою жизнь с работой нотариусом. Ребята признались, что на выставке специалистам удалось заразить их своей профессией!

«Для этого у молодых людей есть все шансы. Нужно учиться, совершенствоваться. Нотариус умеет все: брать нужный документ из пачки, приводить его в нужный вид, формировать кьюар-код, подписывать цифровой подписью, превращать его в электронный документ, сшивать, описывать, убрать на хранение и так далее», – подчеркнула Наталья Кузьмина.

На церемонии открытия выставки начальник отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления минюста России по Челябинской области Екатерина Штефан добавила:

«Российский нотариат богат своей историей и традициями. Нотариусы Южного Урала не являются исключением. Предоставленные экспонаты позволят всем заинтересованным заглянуть в прошлое. Только основываясь на крепком фундаменте сложившихся знаний, традиций и устоев, молодое поколение нотариусов может уверенно идти вперед, развивая свои умения, реализу новые идеи и привнося в нотариальную деятельность новые тенденции».

Южноуральцым есть, чем гордиться! В УрФО Челябинская область занимает второе место по количеству совершенных нотариальных действий. В 1994 году их было порядка 310 тысяч в год, а по итогам 2022 года эта цифра достигла 940 тысяч нотариальных действий. Только представьте, в день – 3800 нотариальных действий!

Как отметил руководитель челябинской Ассоциации юристов России Валерий Гришмановский, нотариус несет колоссальную ответственность за каждую букву в подписанном им документе.

«Вы каждый день совершаете нужную и полезную работу, оказываете квалифицированную юридическую помощь, и ваша квалификация и цифровизация вашей отрасли говорят о том, что нотариальная палата Челябинской области занимает лидирующие позиции в России», – отметил Валерий Гришмановский.

Экспозиция заинтересует южноуральцев всех возрастов. Выставка будет работать до конца сентября. Вход в «Музей права Южного Урала» – в часы работы публичной библиотеки.

СПРАВКА

Профессиональное объединение нотариусов Челябинской области было образовано одним из первых в стране. Челябинская областная нотариальная палата была создана на собрании инициативной группы в составе 18 человек и зарегистрирована 25 августа 1993 года в Управлении юстиции администрации Челябинской области. Так создавался частный нотариат на Южном Урале.

В нашем регионе в 1993-1994 годах на частную практику перешли наиболее опытные и грамотные нотариусы, проработавшие в системе государственного нотариата более 15 лет. Общественный интерес к профессии нотариуса стал расти с появлением частного нотариата в стране.

В конце 1993 года в Челябинской области работал 31 нотариус, занимающийся частной практикой. По состоянию на август 2003 года насчитывалось 120 частнопрактикующих нотариусов и 29 помощников нотариусов. А в 2023 году Челябинская областная нотариальная палата региона объединяет уже 40 нотариальных округов, 168 нотариусов и 201 помощника нотариусов.