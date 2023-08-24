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24.08.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.08.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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24.08.2023

Заказы Ozon будут выдавать на почте
Челябинская нотариальная палата
Общество
24.08.2023 17:39
Фото: Мария Белова/Мария Зотова

Приоткрыть завесу нотариальной тайны можно на выставке в Челябинске

Что изменилось в работе южноуральских нотариусов за 30 лет?

Выставка «Нотариат Челябинской области: факты, события, лица», приуроченная к 30-летию Челябинской областной нотариальной палаты, открылась 23 августа в областной библиотеке. Посетители увидят исторические документы, предметы нотариальной деятельности и редкие фотографии.

Бытует стереотипное мнение, что нотариус – человек, который лишь ставит печати и берет за это деньги. Но пообщавшись с представителями этой профессии и осмотрев выставку, вы убедитесь, что нотариусы не просто высококвалифицированные юристы. Они и филологи, и психологи, и, конечно, чуткие и неравнодушные люди, мамы и папы, братья и сестры.

«Эта выставка призвана отразить период развития института южноуральского нотариата от пера и печатной машинки до полной цифровизации. Старались показать, как мы живем и развиваемся не только в рамках нотариальной конторы: участвуем в культурных событиях, спортивных состязаниях, умеем дружить и любить. Мы живем как единый дружный коллектив и гордимся этим», – рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» Президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина.

Экспозиция охватывает временные рамки с конца 90-х годов до нашего времени. Среди экспонатов можно увидеть Протокол Общего Собрания №1 по созданию Челябинской областной нотариальной палаты от шестого мая 1993 года, штамп – нотариальная контора, оснастку для печати, паспорт СССР, документ с информацией о взимании пошлины, лицензию нотариуса Нежинского, ключевой носитель Федеральной нотариальной палаты. Многие экспонаты поступили из личных архивов нотариусов Южного Урала.

Благодаря этой выставке корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Мария Белова смогла попасть в прошлое – в нотариальную контору 90-х годов. Нотариус Челябинска Оксана Савельева на глазах у посетителей экспозиции подготовила доверенность на выдачу посылки, напечатав ее на раритетной печатной машинке.

«Как стажер я пришла в государственную нотариальную контору №5 Советского района в 1999 году. Тогда мы все печатали на машинках. Помню, если вдруг неправильно что-то настукивали, то забивали крестиком и поверх печатали правильные буквы или цифры. Стажировалась один год, затем сдала экзамен, получила лицензию, и в январе 2001 года меня назначили нотариусом. В 2005 году государственные конторы в нашей области ликвидировали, поэтому нотариусов вывели в частную практику», – поделилась воспоминаниями нотариус Челябинска Оксана Савельева.

На отдельном стенде экспозиции представлены старинные нотариальные акты и метрические свидетельства, дарственные записи, протоколы, завещания и договоры, датированные концом 19 и началом 20 века. А еще посетители могут ознакомиться с коллекцией художественной литературы, главным или действующим лицом в которой выступает нотариус. Кстати, три месяца назад для помощников нотариусов впервые в Челябинске провели диктант. Тогда актриса Камерного театра Виктория Бухарина зачитывала отрывок из произведения «Нотариус из Шатонефа».

На открытие выставки пришли представители госорганизаций, нотариального сообщества Челябинской области, студенты юридического факультета РАНХиГС. Президент Челябинской областной нотариальной палаты Наталья Кузьмина спросила у молодежи, хотели бы они связать свою жизнь с работой нотариусом. Ребята признались, что на выставке специалистам удалось заразить их своей профессией!

«Для этого у молодых людей есть все шансы. Нужно учиться, совершенствоваться. Нотариус умеет все: брать нужный документ из пачки, приводить его в нужный вид, формировать кьюар-код, подписывать цифровой подписью, превращать его в электронный документ, сшивать, описывать, убрать на хранение и так далее», – подчеркнула Наталья Кузьмина.

На церемонии открытия выставки начальник отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Управления минюста России по Челябинской области Екатерина Штефан добавила:

«Российский нотариат богат своей историей и традициями. Нотариусы Южного Урала не являются исключением. Предоставленные экспонаты позволят всем заинтересованным заглянуть в прошлое. Только основываясь на крепком фундаменте сложившихся знаний, традиций и устоев, молодое поколение нотариусов может уверенно идти вперед, развивая свои умения, реализу новые идеи и привнося в нотариальную деятельность новые тенденции».

Южноуральцым есть, чем гордиться! В УрФО Челябинская область занимает второе место по количеству совершенных нотариальных действий. В 1994 году их было порядка 310 тысяч в год, а по итогам 2022 года эта цифра достигла 940 тысяч нотариальных действий. Только представьте, в день – 3800 нотариальных действий!

Как отметил руководитель челябинской Ассоциации юристов России Валерий Гришмановский, нотариус несет колоссальную ответственность за каждую букву в подписанном им документе.

«Вы каждый день совершаете нужную и полезную работу, оказываете квалифицированную юридическую помощь, и ваша квалификация и цифровизация вашей отрасли говорят о том, что нотариальная палата Челябинской области занимает лидирующие позиции в России», – отметил Валерий Гришмановский.

Экспозиция заинтересует южноуральцев всех возрастов. Выставка будет работать до конца сентября. Вход в «Музей права Южного Урала» – в часы работы публичной библиотеки.

СПРАВКА

Профессиональное объединение нотариусов Челябинской области было образовано одним из первых в стране. Челябинская областная нотариальная палата была создана на собрании инициативной группы в составе 18 человек и зарегистрирована 25 августа 1993 года в Управлении юстиции администрации Челябинской области. Так создавался частный нотариат на Южном Урале.

В нашем регионе в 1993-1994 годах на частную практику перешли наиболее опытные и грамотные нотариусы, проработавшие в системе государственного нотариата более 15 лет. Общественный интерес к профессии нотариуса стал расти с появлением частного нотариата в стране.

В конце 1993 года в Челябинской области работал 31 нотариус, занимающийся частной практикой. По состоянию на август 2003 года насчитывалось 120 частнопрактикующих нотариусов и 29 помощников нотариусов. А в 2023 году Челябинская областная нотариальная палата региона объединяет уже 40 нотариальных округов, 168 нотариусов и 201 помощника нотариусов.

Автор: Мария Белова
Челябинская нотариальная палата
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Назначен замминистра экономического развития Челябинской области

22.08.2023 20:13

Нештатная ситуация на ЧМК привела к выбросу взвеси запыленного воздуха

22.08.2023 17:59

Завры вернулись: «Пятёрочка» предлагает собрать новую коллекцию игрушек

22.08.2023 17:34

Садоводы Челябинска попросили Михаила Скокова о помощи в разрешении конфликтов с СНТ

22.08.2023 17:11

Грибникам Челябинской области напомнили о том, как не потеряться в лесу

22.08.2023 16:51

В Челябинске ограничат движение по проспекту Ленина

22.08.2023 16:20

В Чурилово снова откроют филиал поликлиники ДКГБ №1, но по другому адресу

22.08.2023 15:37

Мишустин: К контролю качества горячего питания для школьников важно привлекать родителей

22.08.2023 15:34

В детском лагере Челябинской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции

22.08.2023 15:28

Максим Клещевников: «Все спортшколы Челябинска готовы к первому сентября»

22.08.2023 15:08

В Челябинске состоится фестиваль военных оркестров Уральского округа Росгвардии

22.08.2023 14:40

Жителям новых микрорайонов Челябинска пообещали свою поликлинику

22.08.2023 14:24

В Челябинске завершен масштабный ремонт улицы Блюхера

22.08.2023 13:54

«Челябинскгоргаз» напоминает: с первого сентября нужно перезаключать договоры

22.08.2023 13:45

Плюшкины современности: многие россияне испытывают привязанность к старым ненужным вещам

22.08.2023 13:22

«Легкий» помощник по русскому языку был придуман в Челябинске

22.08.2023 13:21

Юная челябинка показала «стальную хватку» в шоу «Вундеркинды»

22.08.2023 13:17

Не уверен ― не бери: Минздрав призывает южноуральцев быть бдительными на «тихой охоте»

22.08.2023 13:17

Импортозамещающую технологию изготовления протезов разрабатывают в ЮУрГУ

22.08.2023 13:06

Сегодня в России отмечают День государственного флага

22.08.2023 13:00

КСП проверит расходы Еткульского района на обеспечение жильем детей сирот

22.08.2023 12:43

Украинские беспилотники вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ

22.08.2023 11:49

Губернатор: В сентябре дети должны пойти в новую школу в «Вишневой горке»

22.08.2023 11:48

В Златоусте разрушается прекрасный жилой дом, но средств на капремонт нет

22.08.2023 11:39

В Челябинске закроют движения на съезде с Свердловского тракта

22.08.2023 10:50

«Уральские самоцветы» вновь порадуют челябинцев

22.08.2023 10:30

Предприятия ОПК Челябинской области смогут получить субсидию на развитие наставничества

22.08.2023 10:22

Челябинскому налоговику Жабрееву снова не удалось покинуть стены СИЗО

22.08.2023 09:29

Исторический музей приглашает челябинцев танцевать польку и шуплаттер

22.08.2023 09:22

Сегодня на вокзале в Челябинске создадут трехметровый российский флаг в технике стринг-арт

22.08.2023 09:10

В Челябинской области приступили к обмолоту яровой пшеницы

22.08.2023 08:56

В Черном море у газодобывающих установок уничтожен разведывательный катер ВСУ

21.08.2023 22:20

Анонсы событий и мероприятий на 22 августа (18+)

21.08.2023 21:02

В Челябинской области 22 августа – местами дожди, грозы

21.08.2023 20:49

Свой юбилейный, 30-й сезон, НХТ Челябинска начал с фестиваля

21.08.2023 18:51

В Челябинской области повышают престиж профессии педагога и развивают институт наставничества

21.08.2023 18:15

На Аркаиме отметили День археолога лекциями и показом мультфильмов

21.08.2023 18:05

Южноуральцев приглашают на фестиваль «Уральская крепость»