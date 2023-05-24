Челябинские нотариусы сели за парты для написания диктанта

В Челябинске сегодня, 24 мая, в День славянской письменности и культуры, для помощников нотариусов впервые провели диктант. Текст зачитывала актриса Камерного театра Виктория Бухарина.

При подготовке к нотариальному диктанту организаторы проанализировали литературные произведения русской и мировой классики и выбрали отрывок из произведения Жоржа Сименона «Нотариус из Шатонефа» о жизни и быте французского нотариуса из небольшого городка.

«Мы много пишем, читаем. Вся наша работа связана с могучим русским языком. Выбранное произведение повествует не только о буднях нотариуса, но и о быте. Нотариус – человек семейный, любит проводить время дома с близкими. Текст как раз об этом. Такой диктант – задача непростая, не всем по силам, но коллеги сразу откликнулись на предложение», – рассказала организатор нотариального диктанта, нотариус города Челябинска Вероника Проскрякова.

Все было, как в школе. Участникам диктанта раздали ручки и листы, на которых с краю каждый написал свое имя. Помощники нотариусов признались, что очень волнуются.

«Было так волнительно снова окунуться в атмосферу школьных лет. Но мы очень старались! За диктант я бы поставила себе отметку «отлично»! (прим. ред. - смеется) По крайней мере будем на это надеяться. Текст меня очень завлек. Это одно из известных произведений Жоржа Сименона. При подготовке к диктанту вспомнила биографию писателя, перечитала определенные главы. Такие мероприятия объединяют коллег», – поделилась своим мнением с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» помощник нотариуса Кристина Есина.

«Нотариус всегда показан в произведниях как лицо, которое выступает за защиту правды и честности, лицо, которое защищает чьи-то интересы, чью-то волю, порой волю умершего, и следит, чтобы эта воля была исполнена. Конечно, волнение было, но уверенность есть, навыки письма в нашей профессии всегда присутствуют, пишем мы тоже красиво и аккуратно», – отметил помощник нотариуса Андрей Баландин.

Актриса Камерного театра Виктория Бухарина, прочитавшая диктант для представителей нотариального сообщества, призналась, что примерять на себя роль учителя ей очень понравилось.

«Я сразу откликнулась на предложение стать диктующим. Это мой первый опыт. И это хороший опыт для пишущих, ведь здорово проверять свои знания спустя столько лет!» – сказала Виктория Бухарина.

По мнению президента Челябинской областной нотариальной палаты Натальи Кузьминой, носителям русского языка необходимо постоянно совершенствовать свои знания. Высокая степень ответственности заставляет нотариуса непрерывно совершенствоваться в профессии, ориентироваться во всех законодательных сферах и безупречно владеть русским языком.

«Нотариальный диктант для наших помощников – это возможность проверить и повысить уровень грамотности. Я желаю всем участникам «Нотариального диктанта» успеха. «Отличники» и «хорошисты» будут отмечены грамотами Челябинской областной нотариальной палаты», – подчеркнула Наталья Кузьмина.

Помимо грамот, после проверки работ участники получат автобиографическую хронику Александра Герцена «Былое и думы» и билеты в Камерный театр на спектакль, где одну из ролей как раз играет Виктория Бухарина.