«Приполярный-2022»: покорившие перевал Дятлова южноуральцы собираются в новое экстремальное путешествие

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, протоиерей Игорь Шестаков, представители миасского автозавода «Урал», ученые из Русского географического общества, физически подготовленные и ответственные подростки-юнармейцы отправляются в экспедицию «Приполярный-2022».

Помимо южноуральцев, в регион Приполярного Урала (полностью раскрывать маршрут путешественники пока не хотят) примут участие жители Екатеринбурга, Москвы, Камчатки и республики Крым.

В экспедицию тридцать бесстрашных представителей сильного пола возьмут тонну продовольствия. На заправку транспортных средств уйдет две с половиной тысячи дизельного топлива. Отважным путешественникам покорятся две тысячи километров дороги и бездорожья, горные вершины и малоизученные территории.

Экспедиция продлится 16 дней. Часть пути ее участники проедут на машинах, часть – на снегоходах, часть – пройдут пешком.

Руководить экспедицией будет командир 33-го отряда спецназа ГРУ Иван Заика, в прошлом году возглавивший поход на перевал Дятлова (Алексей Бетехтин и отец Игорь Шестаков также стали его участниками). По возвращении икону святого великомученика Георгия, побывавшую на перевале Дятлова, вручили командующему ЦВО.

По словам Ивана Заики, в той экспедиции «не хватило науки». В новом путешествии двое представителя Российского географического общества из республики Крым будут брать образцы пород, снега и льда – одним словом, вести активную исследовательскую работу.

Помимо этого, среди основных целей экспедиции – испытание техники, снаряжения и даже продуктов питания. Экспедиция стартует в Миассе. Людей, оборудование, снаряжение и провиант на Приполярный Урал доставят семь полноприводных автомобилей «Урал».

Еще одно испытание в рамках экспедиции предстоит пройти продуктам питания. Меню разработано с учетом условий экспедиции, каждый участник которой ежедневно должен потреблять около четырех тысяч калорий. Обязательно в рационе должно присутствовать сало.

Отец Игорь Шестаков выразил надежду, что новый маршрут будет пролегать через места, где можно помолиться.

«Это должно помочь нашей духовной сплоченности. Мы везем с собой флаги, в том числе и нашего региона, которые будем поднимать на важных точках маршрута. Этим мы покажем нашу консолидацию. Так, в день вхождения республики Крым в нашу федерацию мы водрузим ее флаг», - рассказал священнослужитель.

Информационным партнером экспедиции выступит медиагруппа «Комсомольская правда».