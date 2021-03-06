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Икону святого великомученика Георгия, побывавшую на перевале Дятлова, вручили командующему ЦВО

Сегодня, шестого марта, состоялась встреча представителей Челябинской епархии с командующим ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по результатам экспедиции «Уральский булат - 2021».

По благословению правящего архиерея секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков вручил командующему ЦВО икону святого великомученика Георгия, побывавшую на перевале Дятлова.

Напомним, группа из 14 южноуральцев побывала на знаменитом перевале Дятлова. Экспедиция продолжалась с 19 февраля по второе марта, а возглавил ее спецназовец Иван Заика. В число участников священник отец Игорь, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и другие.

Челябинцам пришлось столкнуться с экстремально низкими температурами: планировали идти при минус 35, в реальности же столбик термометра опускался ниже 50-градусной отметки.

В походе отец Игорь возглавлял ежедневные молитвы и читал исторические и богословские лекции для других участников. Почтив память погибших в 1959 году свердловских студентов, члены экспедиции водрузили на перевале флаг Челябинской области.