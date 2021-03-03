«Уральский булат»: экспедиция на перевал Дятлова стала для ее участников откровением

Экспедиция на перевал Дятлова, в составе которой вершину Отортен покорили министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и протоиерей Игорь Шестаков, достигла своей главной цели: ее участники прошли проверку на прочность, проявив себя в тяжелом, полном суровых испытаний путешествии наилучшим образом.

О мужестве группы смельчаков, которые не растерялись в непростых условиях, коих в дороге было множество, сегодня, третьего марта, на пресс-конференции, посвященной итогам похода, рассказал руководитель экспедиции – командир 33-го отряда спецназа ГРУ Иван Заика.

«В конце нашего путешествия я не мог нарадоваться на нашу команду. Это уже было вполне боеспособное подразделение. Люди в этих непростых условиях показали себя с лучшей стороны. Даже те, кто вообще – в силу различных обстоятельств – не служил в армии», - отметил Иван Васильевич.

Четырнадцать человек разных лет – от тридцати и до пенсионного возраста, разных профессий и привычек вместе двигались к вершине Отортен. И сегодня, на пресс-конференции, находясь в тепле и комфорте, вернувшиеся с перевала Дятлова мужчины вспоминали о днях, проведенных на диком холоде, в местах суровых и негостеприимных, с чувством радости и удовлетворения.

Длилась экспедиция «Уральский булат» чуть больше десяти дней, с 19-го февраля по второе марта. Министру культуры Челябинской области показалось, что прошел целый месяц – настолько полны впечатлениями и событиями были проведенные на Северном Урале дни.

«В экспедиции я оказался самым старшим по возрасту. Это обстоятельство сначала немного меня пугало. Однако силы откуда-то брались, несмотря на возникавшее ощущение, что они на пределе. Ночью падаешь – с мыслью, что уже не встанешь. А утром просыпаешься – и как ни в чем не бывало: идешь рубить дрова, выполнять другие задачи», - отметил Алексей Бетехтин.

В этом путешествии армейский дух проснулся в министре культуры Южного Урала, за плечами которого военно-десантное прошлое, очень быстро. И его навыки из той, другой жизни, надо сказать, в экспедиции пригодились (например, министр Бетехтин был радистом на базе Ильича). А вот с парашютом бывшему военному десантнику прыгнуть на Северном Урале не довелось (к счастью), хотя парашют с собой группа Ивана Заики взяла.

Вспоминая поход, министр пошутил, что, достигнув перевала Дятлова, участники экспедиции хотели посмотреть на вершине фильм про перевал Дятлова. Да мороз помешал.

Отец Игорь Шестаков, настоятель челябинского Свято-Троицкого собора, признался, что за 31 год (столько лет находится в духовном сане) он никогда столько не молился, как в этой поездке.

«В тех краях все заставляло чувствовать свою ничтожность. Там ничто не дружественно. «Царство холода и смерти» - такая мысль рефреном звучала у меня в голове. Чувствовалось, что местная природа готова тебя хладнокровно умертвить, если вести себя неправильно», - поделился ощущениями отец Игорь.

Поэтому – чтобы выжить и не получить травм, обморожений – участники экспедиции вели себя правильно. Четкая организация, военная дисциплина, строгое распределение обязанностей плюс правильная экипировка и техника, что не подвела, - ни один человек в путешествии не пострадал даже минимально.

На перевале Дятлова, тем временем, было минус 50 градусов. Об этом сказали местные – сами путешественники температуру определить не смогли, так как по причине аномального холода их метеостанция на том участке вышла из строя. Там, к слову сказать, замерзла даже водка, которую, чисто символически, путешественники планировали выпить на покоренной вершине в честь Дня защитника Отечества (на Отортен они, как и задумывалось изначально, поднялись 23-го февраля) и столетия генерального штаба.

Однако успешное преодоление маршрута и все вышеназванные праздники участники экспедиции все-таки отметили – как, смеясь, они рассказали на пресс-конференции: водку потом пришлось жарить вместе с сосисками.

Что касается пребывания на вершине: здесь участники экспедиции торжественно водрузили флаги Центрального военного округа, Челябинской области, Юнармии и оргкомитета военно-патриотических игр «Заря». Знамена, уточнил отец Игорь, потом свернули и забрали с собой.

По словам священника, перевалу Дятлова он особенно благодарен за полное отсутствие связи. Это обстоятельство очень понравилось и министру культуры Челябинской области. Только человек и природа. А еще – плечо товарища.

Даже пребывание в помещении, а именно в избе Ильича было напрочь лишенным какого-либо комфорта. По словам отца Игоря, это не хоромы, не апартаменты, а маленький убогий домик без электричества, который нужно топить круглые сутки, чтобы он прогрелся хотя бы до плюс десяти градусов.

«В экспедиции было понимание, что от твоего труда, от твоей работы зависит жизнь и деятельность всей команды. В этих особенных условиях мы прониклись друг к другу совершенно искренними чувствами. Думаю, это определенно была духовная победа», - сказал отец Игорь Шестаков.

Священнослужитель подчеркнул, что экспедиция на перевал Дятлова не была безумием, бравадой, это был оправданный риск. И на гору Отортен вся группа поднималась с большим энтузиазмом, несмотря на то, что нужное место путешественники отыскали со второго раза. Первая попытка оказалась неудачной – руководитель экспедиции Иван Заика «обрадовал», что команда пришла не туда. На помощь пришли топографы – нужная точка была обнаружена и таки покорена.

Свой «последний бросок» отец Игорь запомнит, наверное, на всю жизнь – расстояние до конечной точки маршрута священник, облаченный в форму установленного образца министерства обороны Российской Федерации (показала себя на все сто, по заверениям всех участников путешествия), преодолевал стоя на санях, прикрепленных к «Бурану». Еще и по камням.

А вообще весь путь участники экспедиции преодолевали на большом эмоциональном подъеме.

«Духовный настрой у всех нас был одинаковый – оптимистичный. Чудеса начались с того, что нам, по пути заехавшим (это была идея руководителя нашей экспедиции) в Верхотурский монастырь, открыли мощи святого Симеона. Меня узнал настоятель, слышавший о нашей экспедиции. Приложившись к мощам святого - он, кстати, покровитель всей Уральской земли, в том числе и Челябинска, - мы почувствовали себя очень хорошо», - рассказал отец Игорь, прошедший весь путь вместе с иконой Николая Чудотворца.

Не забудет этого путешествия (на технике миасского автозавода «Урал» было пройдено более двух тысяч километров, на снегоходах – во время второго этапа экспедиции – свыше трехсот) и гость из Крыма – представитель Русского Географического Общества Владимир Капустин. Каждый километр – преодоление, особенно для южного человека.

«Для меня в этой экспедиции 90 процентов всего было новым. До этого снегоход я только видел, но никогда на нем не передвигался. Я благодарен всему, что способствовало путешествию. «УРАЛы», форма, снегоходы – все показало себя максимально хорошо. В форме российской армии мне было очень тепло. Была уверенность, что смогу на пару часов лечь в ней в снег и поспать. Форма очень легкая. Я чувствовал ее легкость своим ослабленным организмом: недавно ломал плечо, переболел ковидом. К слову, в этой экспедиции я восстановился, она помогла мне по здоровью. Я стал лучше себя чувствовать физически», - отметил Владимир Капустин.

По его словам, самыми неломающимися в экспедиции были люди. Благодаря, конечно, технике, экипировке. И, конечно, товарищам, а особенно – командиру, Ивану Васильевичу, обладающему множеством уникальных навыков и сумевшему так организовать свою группу, что все прошло практически идеально. Конечно, без каких-то поломок не обошлось, но они, к счастью, не были критичными (и возникали-то из-за аномального холода). В конечном итоге техника, несмотря на крайне суровые морозы, заводилась, путешествие продолжалось.

«Как житель Крыма, я впервые тонул в снегу. Провалился по грудь. Порадовало в себе то, что самым важным в тот момент для меня было - не отпустить снегоход. А вообще проваливаться в снег очень неприятно. Не знаешь, какая глубина… На помощь мне пришел Иван Васильевич. Он подлетел ко мне, как настоящий герой из фильма», - с улыбкой вспомнил этот могущий закончиться трагически эпизод Владимир Капустин.

А холодно в пути было так, что – если снимешь перчатки – руки моментально стынут. Минута, и их слово кипятком облили (Владимир Капустин поправил: «30 секунд» – южанам переносить суровый уральский климат, конечно, тяжелее). От прикосновения к алюминию – ожоги.

В экспедиции «Уральский булат» мужественно себя проявили и люди, ответственные за видео- и фотосъемку. Они набрали три терабайта материала. Будут снимать трехсерийный фильм. Первая серия выйдет на Ютубе, по предварительной информации, уже в начале – середине апреля. И это наверняка будет настоящая бомба (в хорошем смысле). «Блокбастер», - пошутили участники пресс-конференции.

Одна из камер, не выдержав мороза, перестала функционировать. Группа сутки думала, как выйти из ситуации. И надумала. В результате случился симбиоз видеокамеры и снегохода (камеру запитали от его аккумулятора). День простоя – и работа возобновилась.

Что касается мистической составляющей, то на самом перевале ничего такого не чувствовалось (только радость: «Мы это сделали», только грусть: «Здесь трагически оборвалась жизнь людей»). А вот в избе Ильича чудеса происходили. О них с большим юмором, не на шутку развеселив и руководителя экспедиции Ивану Заику, и других участников пресс-конференции, рассказал отец Игорь, обладатель отменного чувства юмора.

Священнослужитель определил это место как квантовую дыру – вещи здесь все время пропадали и появлялись спустя короткое время где-то по соседству. Положишь что-то на стол, это что-то исчезнет и найдется в другом конце комнаты.

Еще одна удивительная особенность тех краев – вместо мышей в тамошних населенных пунктах бегают соболи. И местные жители, беря путешественников-чужаков на постой, предупреждают: «Все за собой убирайте, а то соболь придет и сожрет».

«Бытовая жизнь этих людей, словно иллюстрация рассказов Джека Лондона. Очень суровый, негостеприимный край, где чужакам совсем не рады, но всегда помогут. Такое ощущение, что местные жители не хотят, чтобы здесь были блага цивилизации, потому что им не нужен здесь поток туристов. Они привыкли к своей жизни и не хотят ее менять», - поделился своими наблюдениями отец Игорь.

Однако любителей экстрима, жаждущих пройти по маршруту группы Игоря Дятлова, над загадкой гибели которой до сих пор бьется немало людей, - несмотря на суровость природы Северного Урала и закрытость местного люда – немало. Особо отважных (если не сказать, безбашенных) не испугали даже дикие февральские холода. И это не про группу Ивана Заики. Нет. Наши путешественники повстречали на своем пути… лыжников. И были крайне поражены. Лыжники, в свою очередь, невероятно обрадовались, увидев дисциплинированных людей в военной форме российской армии. Такие точно в беде не бросят, спасут, придут на помощь, если понадобится.

И ведь не бросили. Участники нашей экспедиции дождались возвращения героических лыжников с перевала Дятлова в лагере и только потом отправились в обратный путь.

По словам инициатора сооздания проекта «Уральский булат», заместителя руководителя экспедиции Руслана Казанцева, подготовка к путешествию шла два года. Прошлой зимой экспедиция не состоялась из-за ковида.

«Интерес был в том, чтобы показать, что при правильной организации невыполнимых задач нет. Даже для такой группы – из гражданских. Большое спасибо командующему Центральным военным округом, правительству Челябинской области за поддержку. Без нее нам было бы намного сложнее», - отметил Руслан Казанцев.

Иван Заика от лица своей группы поблагодарил всех причастных, без которых экспедиция бы не состоялась – тех, кто обеспечивал техникой, экипировкой, провиантом.

Командир 33-го отряда спецназа ГРУ подчеркнул, что жителям Российской Федерации давно пора повернуться лицом к отечественному производителю, перестав думать, что только за рубежом могут делать что-то качественное. Например, спальные мешки нашей фирмы «Век» оказались гораздо теплее американских. Также хорошо показали себя и снегоходы российской компании «Веломоторс» (марки «Стелс»).

«Все поставленные задачи были выполнены» - подытожил Иван Заика.

Да, участники «Уральского булата» уже вернулись к привычной жизни, но воспоминания об экспедиции на перевал Дятлова, безусловно, еще очень долго будут жить в их сердцах.

СПРАВКА

Перевал Дятлова находится на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Он получил такое название после гибели группы из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году. На телах обнаружили переломы, ожоги и другие травмы. Над разгадкой тайны смерти тургруппы бьются уже более полувека. Интерес к этому месту возрос после выхода сериала на ТНТ «Перевал Дятлова».

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» опубликовало версии гибели тургруппы опытных путешественников и руководителя отдела центра медицины катастроф Челябинской области Игоря Ребикова. Подробнее о догадках читайте здесь.

Фото со страницы отца Игоря Шестакова в ВКонтакте