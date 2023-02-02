Присоединиться к зарядке на стадионе «Локомотив» могут все желающие

Впервые в Челябинске на стадионе «Локомотив» прошла зарядка для ветеранов Южно-Уральской железной дороги. Ее провела кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Александра Бредихина.

Инициатива поведения зарядки принадлежит Дирекции социальной сферы ЮУЖД и Совету ветеранов железной дороги.

«Сейчас проходит неделя борьбы с онкологией. Мы провели первую зарядку для ветеранов ЮУЖД. Совет ветеранов сам выступил с такой инициативой», - рассказал ведущий инженер Дирекции социальной сферы ЮУЖД Максим Золотухин.

На зарядку пришли 60 ветеранов ЮУЖД. Александра показала им комплекс упражнений, которые пожилые люди выполняли с огромным удовольствием. Завершилась зарядка скандинавской ходьбой.

Участники мероприятия поделились своими впечатлениями:

«Зарядка понравилась. Сразу вспомнилось, как раньше на работе были 15-минутки, по радио объявляли и все выходили в коридор и делали зарядку», - рассказала Оксана Самохвалова.

«Будем с удовольствием заниматься, кроме того это еще и общение», - добавила Тамара Ярулина.

В планах проводить такие зарядки по средам в 11:00. Принять в них участие могут не только ветераны ЮУЖД, но и все желающие.