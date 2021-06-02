Приставы Краснодарского края не будут закрывать доступ к морю южноуральским должникам

На дорогах к морю приставы начали Краснодарского края ловить должников. Неоплаченные штрафы от ГИБДД, просроченный налог или алименты могут не позволить доехать до кубанских курортов. Южноуральцам с долгами дорога к морю будет открыта.

С помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» на оживленных магистралях Краснодарского края специалисты службы судебных приставов выявляют автомобилистов, которые вовремя не погасили долги. Если они не смогут оплатить задолженность на месте, то их машина будет арестована, а если рассчитаются с долгами, то дорога к морю будет открыта.

На должников с Челябинской области это не распространяется.

«Мы работает только с базой данной должников по Краснодарскому краю. В отношении них будут применяться жесткие санкции. Гостям-должникам из Челябинской области проезд к морю будет открыт», - сообщила начальник пресс-службы судебных приставов по Краснодарскому краю Елена Лысечко.

Но расслабляться южноуральским должникам не стоит. Им легко могут приставы испортить отдых за границей. Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности по исполнительному документу составляет 30 тысяч и более.

«Этот порог действует лишь в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, затем уровень снижается до 10 тысяч рублей. Аналогичный порог задолженности в десять тысяч рублей действует в отношении должников по исполнительным производствам так называемых социальных категорий: взыскания алиментов, возмещения вреда здоровью, возмещения вреда из-за смерти кормильца, взыскания морального вреда, материального ущерба от преступления. Также данная мера применяется в рамках исполнительных производств неимущественного характера», - сказала руководитель УФССП России по Челябинской области Юлия Третьякова.

Получать достоверные сведения о наличии исполнительных производств необходимо путем использования только официальных источников: сервиса «Банк данных исполнительных производств» интернет-сайта ФССП России и ее территориальных органов, личного кабинета на Едином портале государственных услуг, мобильного приложения «ФССП России», а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Банк данных исполнительных производств позволяет не только найти необходимую информацию, но и погасить имеющуюся задолженность.

Напомним, в 2020 году в стоп-лист попали более 277,5 тысяч южноуральцев, и в результате применения этой меры было взыскано более 1,2 миллиардов рублей.