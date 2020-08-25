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Прививочная кампания стартует в Челябинской области первого сентября

Общество
Сегодня, 15:40
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Автор: 
Инна Шемаева

В этом году южноуральцев прививать от гриппа будут новой вакциной. В него вошли штаммы, которые давно не циркулировали в регионе. Поставить прививку можно будет уже с начала учебного года.

Взрослым сделают прививки вакциной «Совигриппом» и «Флю-М» - оба препарата российские. При этом "Флю-М", в отличие от собрата, содержит по пятнадцать микрограммов каждого антигена - это норма, которую рекомендует ВОЗ. Прививочные акции пройдут осенью в крупных ТРК города. В индивидуальном порядке получить вакцину можно будет в поликлиниках - взрослых и детских. За счет федерального бюджета в этом году привьют более полутора миллионов жителей Челябинской области.

Напомним, ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт призвала южноуральцев активно подключиться к вакцинации от гриппа и ставить прививки. В прошлом году в регионе вакцину получили 48 % жителей Челябинской области. Это позволило нам избежать пиковых значений заболеваемости. Сейчас губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу вакцинировать от гриппа не менее 60 процентов южноуральцев.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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