Как разделить прививки от ковида и гриппа

В Челябинской области прогнозируют рост заболеваемости гриппом в новом сезоне на фоне сохраняющейся неблагополучной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19. В регионе уже идет вакцинальная кампания от гриппа. В 2021 году она будет особенной - она проходит параллельно с массовой вакцинацией от ковида.

Напомним, в Челябинской области в прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая гриппа, да и 2019 год был спокойным по этой инфекции. Но в этом году эпидемиологи ждут сезонного подъема заболеваемости гриппом.

«У нас последние 20-30 лет не было такой ситуации, чтобы два года подряд не было эпидемии гриппа. И в этом году мы ждем гриппозного подъема», - заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

По данным ВОЗ в Евразии уже выявляются вирусы гриппа. В этом году регистрируется грипп АH3N2 (так называемый «гонконгский» грипп). «Но пока рано говорить, что эпидемия начнется раньше. Возможно, она будет в привычное уральское время – в январе. Есть риски, что она начнется в декабре», - уточнила Татьяна Софейкова.

Эпидемиологи и врачи подчеркивают, что в период эпидемии ковида любая другая инфекция может значительно усугубить течение болезни, повлиять на развитие тяжелых осложнений и ухудшить прогноз.

«Необходимо правильно спланировать личный календарь вакцинации, чтобы к началу эпидсезона по гриппу в декабре-январе уже выработался устойчивый иммунитет», - рассказала руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Ольга Агеева.

По ее словам, временной промежуток между вакцинами от коронавируса и гриппа должен быть не менее месяца. «Примерно такое время нужно для формирования иммунитета. В перерыве между первой и второй прививкой от коронавирусной инфекции лучше также не ставить прививку от гриппа», - уточнила Агеева.

Руководитель центра уточнила, что непривитому человеку лучше начать с вакцинации от коронавирусной инфекции, а потом только прививаться от гриппа (через месяц после введения второго компонента).

Если человек привился однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», то он ставит прививку от гриппа через месяц после первого укола. Но она подходит не для всех категорий. Она предназначена для тех, кто уже был привит шесть месяцев и более назад, для переболевших ковидом, для молодых.

«30 дней – это время для полноценного иммунного ответа организма человека. Если мы этот интервал будем сокращать между разноименными прививками, на иммунную систему человека упадет дополнительная нагрузка. Этого не нужно делать. Нужно, чтобы организм максимально комфортно воспринял прививку и выработал иммунитет», - пояснила Татьяна Софейкова

Специалисты отмечают: риск заболевания гриппом у детей гораздо выше, чем у взрослых. Поэтому, ежегодная прививка для профилактики – лучший способ защититься от этой инфекции.

По словам Ольги Агеевой, детям лучше поставить прививку в начале осени. Вполне вероятно, что через несколько месяцев будет зарегистрирована прививка от коронавируса и тогда начнут вакцинировать от ковида школьников 12 лет и старше. К тому моменту нужный временной промежуток между прививками будет соблюден.

«Сейчас есть возможность привить детей от гриппа. Возможно, в ближайшее время получим вакцину для детского населения и оптимально будет, если мы сейчас, в начале осени, привьем детское население от гриппа. В первую очередь, в школе. Но сначала надо собрать согласие с родителей», - добавила Татьяна Софейкова.

Ольга Агеева уточнила: «На сегодня мы можем прививать от гриппа детей, начиная с шестимесячного возраста. Если ребенок не достиг полугода, то единственная профилактика – прививка родителей как от ковида, так и от гриппа».

В область поступает вакцина от гриппа трех наименований «Совигрипп», «Ультрикс» и «ФЛЮ-М». Вакцину для пациента подбирает врач, исходя из индивидуальных показаний и после консультации.

«Вакцинация - это не 100% защита от заболеваний, - предупреждает Елена Корнеева, детский врач-инфекционист. - Но она снижает риск любых осложнений, при любом инфекционном заболевании. Вакцинированный ребенок может заболеть гриппом, но осложнения будут минимальные. Но если есть какие-то клинические проявления болезни, то он может быть и источником заражения».