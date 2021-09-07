Как разделить прививки от ковида и гриппа

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск
Магнитогорск
Миасс
Златоуст
Южноуральск
Трехгорный
Копейск
Карталы
Еманжелинск
Троицк
Карабаш
Чебаркуль
Коркино
Сатка
Пласт
Озерск
Снежинск
Верхний Уфалей
Касли
Усть-Катав
Кыштым

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Активисты из ОНФ по Челябинской области отказались проехать по реконструированному Комсомольскому
Дороги
Дороги
07.09.2021

ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов. Это случилось сегодня днем, седьмого сентября, в
Транспорт
Транспорт
07.09.2021

Виноваты изношенные пути: в Челябинске с рельсов сошел второй трамвай за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новая пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в Челябинске в следующем году, обойдется
07.09.2021

В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники и жители копейского поселка Кадровик (Челябинская область) продолжают бить тревогу
Экология
Экология
07.09.2021

Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Челябинской области утвердило величину прожиточного минимума на душу населения и по
07.09.2021

В 2022 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Чебаркулец превратил яму своего гаража в наркотиновую плантацию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Оштрафован житель поселка Роза, который отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

«Андрюша» начинает прием заявок на Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Спикер ЗСО Челябинской области провел «личный прием» граждан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Инспектор ДПС отпустивший пьяного водителя пойдет под суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Прокуратура Миасса организовала проверку школы с обрушающейся стеной
грипп
коронавирус
Челябинск
Вакцинация
прививки
Общество
07.09.2021 17:14

Как разделить прививки от ковида и гриппа

В Челябинской области прогнозируют рост заболеваемости гриппом в новом сезоне на фоне сохраняющейся неблагополучной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19. В регионе уже идет вакцинальная кампания от гриппа. В 2021 году она будет особенной - она проходит параллельно с массовой вакцинацией от ковида.

Напомним, в Челябинской области в прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая гриппа, да и 2019 год был спокойным по этой инфекции. Но в этом году эпидемиологи ждут сезонного подъема заболеваемости гриппом.

«У нас последние 20-30 лет не было такой ситуации, чтобы два года подряд не было эпидемии гриппа. И в этом году мы ждем гриппозного подъема», - заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

По данным ВОЗ в Евразии уже выявляются вирусы гриппа. В этом году регистрируется грипп АH3N2 (так называемый «гонконгский» грипп). «Но пока рано говорить, что эпидемия начнется раньше. Возможно, она будет в привычное уральское время – в январе. Есть риски, что она начнется в декабре», - уточнила Татьяна Софейкова.

Эпидемиологи и врачи подчеркивают, что в период эпидемии ковида любая другая инфекция может значительно усугубить течение болезни, повлиять на развитие тяжелых осложнений и ухудшить прогноз.

«Необходимо правильно спланировать личный календарь вакцинации, чтобы к началу эпидсезона по гриппу в декабре-январе уже выработался устойчивый иммунитет», - рассказала руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики области, главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Ольга Агеева.

По ее словам, временной промежуток между вакцинами от коронавируса и гриппа должен быть не менее месяца. «Примерно такое время нужно для формирования иммунитета. В перерыве между первой и второй прививкой от коронавирусной инфекции лучше также не ставить прививку от гриппа», - уточнила Агеева.

Руководитель центра уточнила, что непривитому человеку лучше начать с вакцинации от коронавирусной инфекции, а потом только прививаться от гриппа (через месяц после введения второго компонента).

Если человек привился однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», то он ставит прививку от гриппа через месяц после первого укола. Но она подходит не для всех категорий. Она предназначена для тех, кто уже был привит шесть месяцев и более назад, для переболевших ковидом, для молодых.

«30 дней – это время для полноценного иммунного ответа организма человека. Если мы этот интервал будем сокращать между разноименными прививками, на иммунную систему человека упадет дополнительная нагрузка. Этого не нужно делать. Нужно, чтобы организм максимально комфортно воспринял прививку и выработал иммунитет», - пояснила Татьяна Софейкова

Специалисты отмечают: риск заболевания гриппом у детей гораздо выше, чем у взрослых. Поэтому, ежегодная прививка для профилактики – лучший способ защититься от этой инфекции.

По словам Ольги Агеевой, детям лучше поставить прививку в начале осени. Вполне вероятно, что через несколько месяцев будет зарегистрирована прививка от коронавируса и тогда начнут вакцинировать от ковида школьников 12 лет и старше. К тому моменту нужный временной промежуток между прививками будет соблюден.

«Сейчас есть возможность привить детей от гриппа. Возможно, в ближайшее время получим вакцину для детского населения и оптимально будет, если мы сейчас, в начале осени, привьем детское население от гриппа. В первую очередь, в школе. Но сначала надо собрать согласие с родителей», - добавила Татьяна Софейкова.

Ольга Агеева уточнила: «На сегодня мы можем прививать от гриппа детей, начиная с шестимесячного возраста. Если ребенок не достиг полугода, то единственная профилактика – прививка родителей как от ковида, так и от гриппа».

В область поступает вакцина от гриппа трех наименований «Совигрипп», «Ультрикс» и «ФЛЮ-М». Вакцину для пациента подбирает врач, исходя из индивидуальных показаний и после консультации.

«Вакцинация - это не 100% защита от заболеваний, - предупреждает Елена Корнеева, детский врач-инфекционист. - Но она снижает риск любых осложнений, при любом инфекционном заболевании. Вакцинированный ребенок может заболеть гриппом, но осложнения будут минимальные. Но если есть какие-то клинические проявления болезни, то он может быть и источником заражения».

Автор: Любовь Юрина
грипп
коронавирус
Челябинск
Вакцинация
прививки
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Активисты из ОНФ по Челябинской области отказались проехать по реконструированному Комсомольскому
Дороги
Дороги
07.09.2021

ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов. Это случилось сегодня днем, седьмого сентября, в
Транспорт
Транспорт
07.09.2021

Виноваты изношенные пути: в Челябинске с рельсов сошел второй трамвай за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новая пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в Челябинске в следующем году, обойдется
07.09.2021

В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники и жители копейского поселка Кадровик (Челябинская область) продолжают бить тревогу
Экология
Экология
07.09.2021

Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Челябинской области утвердило величину прожиточного минимума на душу населения и по
07.09.2021

В 2022 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
Коронавирус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 89 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.09.2021

Роспотребнадзор считает недостаточным число южноуральцев, полностью привитых от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.09.2021

В вузах Челябинской области открылись мобильные пункты вакцинации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.09.2021

В Челябинскую область поступило более 72 тысяч доз вакцин от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новая пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в Челябинске в следующем году, обойдется
Общество

В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы

07.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Документальный фильм о туризме «Неизведанный Зюраткуль» об одном из живописнейших уголков Челябин
Среда обитания

«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»

07.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В электросталеплавильном цехе Магнитогорского металлургического комби
Экономика

ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве

06.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Шедевры из стали, созданные мастерами знаменитой Златоустовской оружейной фабрики, готовя
Культура

Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста

03.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинской области не планировали и в дальнейшем не намерены ограничивать продажу спиртны
Общество

В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита

02.09.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День знаний, первого сентября, начнется новый учебный год для более 400 тысяч школьников Челяби
Общество

Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний

01.09.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

07.09.2021 17:16

Чебаркулец превратил яму своего гаража в наркотиновую плантацию

07.09.2021 17:15

Оштрафован житель поселка Роза, который отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера

07.09.2021 17:14

Как разделить прививки от ковида и гриппа

07.09.2021 17:06

ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов

07.09.2021 15:55

«Андрюша» начинает прием заявок на Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов

07.09.2021 15:09

Спикер ЗСО Челябинской области провел «личный прием» граждан

07.09.2021 14:53

Инспектор ДПС отпустивший пьяного водителя пойдет под суд

07.09.2021 14:52

Прокуратура Миасса организовала проверку школы с обрушающейся стеной

07.09.2021 14:51

Камерный театр Челябинска покажет городу «Кровавую вдову»

07.09.2021 14:50

В Челябинске каждый второй школьник планирует связать будущее со сферой IT

07.09.2021 14:25

Сбербанк профинансирует строительство ЖК «Конфетти» под Челябинском

07.09.2021 14:19

ВТБ запускает льготные предложения по ипотеке со ставкой от 7,9%

07.09.2021 14:07

Виноваты изношенные пути: в Челябинске с рельсов сошел второй трамвай за неделю

07.09.2021 13:16

На Южном Урале в пятый раз пройдет международный Фестиваль духовной музыки

07.09.2021 13:01

В честь 285-летия Челябинска симфонический оркестр сыграет рок, а «Ночные волки» покажут свои байки

07.09.2021 12:55

Полицейские Челябинска задержали офисного вора

07.09.2021 12:39

В Челябинске контрольные прокаты российских фигуристов бесплатно посетят юные спортсмены

07.09.2021 12:37

В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы

07.09.2021 12:07

Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя

07.09.2021 11:59

Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки

07.09.2021 11:44

Челябинские шахматисты стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований среди студентов

07.09.2021 11:22

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 89 тысяч

07.09.2021 11:21

В Агаповском районе бывшего полицейского поймали пьяным за рулем

07.09.2021 11:20

В Челябинской области вырос экспорт продукции аграриев

07.09.2021 11:18

В Челябинской области мужчины меняют имена в 71 год, женщины – в 85

07.09.2021 11:17

В 2022 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%

07.09.2021 10:40

Нескучная классика: Челябинская филармония и Комитет по делам образования открывают «Академию симфонической музыки»

07.09.2021 10:28

«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»

07.09.2021 10:10

На имущество «Зигальги» совершил нападение крылатый хулиган

07.09.2021 09:28

Роспотребнадзор считает недостаточным число южноуральцев, полностью привитых от ковида

07.09.2021 09:24

В новом сезоне «Манекен» представит три премьеры

07.09.2021 09:19

Челябинский музей изобразительных искусств присоединился к проекту «Пушкинская карта»

06.09.2021 20:59

В Карабаше объявлен режим «черного неба»

06.09.2021 20:53

Во вторник в Челябинской области местами дожди и туманы

06.09.2021 20:36

В поселке Карабулак рабочий сорвался с крыши

06.09.2021 20:30

Дело подельника Тефтелева будет пересмотрено

06.09.2021 20:04

Анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября

06.09.2021 18:54

Челябинский инфекционист: В ближайшее время начнут прививать школьников от ковида

06.09.2021 16:49

Исторический музей Южного Урала готовится повернуть время вспять

06.09.2021 16:45

Еще один челябинец взял в кредит миллион и перевел его мошенникам

06.09.2021 16:44

В Челябинске автомобили временно не смогут ездить по улицам Кирова и Братьев Кашириных

06.09.2021 16:14

Челябинск примет всероссийский турнир по шахматам памяти гроссмейстера Курносова

06.09.2021 16:12

Заповедник «Аркаим» стал частью проекта «Пушкинская карта»

06.09.2021 16:07

Магнитогорца будут судить за убийство свидетелей

06.09.2021 16:01

В Челябинске пройдет церемония торжественного открытия Детской филармонии

06.09.2021 15:04

В вузах Челябинской области открылись мобильные пункты вакцинации

06.09.2021 14:53

Челябинская область и Республика Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве

06.09.2021 14:35

В Челябинске управляющие компании упорно не хотят косить траву

06.09.2021 14:21

Миасец, убивавший бродяг молотком, получил пожизненный срок

06.09.2021 14:06

Полицейские Челябинска обратились за помощью к Путину

06.09.2021 13:49

Администрация Курчатовского района о текущих работах по благоустройству и о проведении Дня физкультурника

06.09.2021 13:03

В Челябинскую область поступило более 72 тысяч доз вакцин от ковида

06.09.2021 12:39

Жителям Металлургического района начнут подавать горячую воду

06.09.2021 12:19

В Челябинске за неделю расселили 206 жителей ветхоаварийных домов

06.09.2021 11:58

В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 151 южноуральца

06.09.2021 11:57

В Челябинской области состоится танковый фестиваль «Броня Танкограда»

06.09.2021 11:44

Наталья Котова рассказала о группе вредителей

06.09.2021 11:33

Челябинский подрядчик закончил строить школу в «АКАДЕМ Riverside» на 14 месяцев раньше срока

06.09.2021 11:32

За выходные 1125 южноуральцев привились в ТРК, парках, на рынках, в сквере и на ярмарке

06.09.2021 11:00

ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве

06.09.2021 10:59

В мэрии нашли замену руководителю, которого уволили после скандала с вырубкой даурской лиственницы

06.09.2021 10:39

Для удобства гостей новой набережной: пешеходный переход на улице Красной в Челябинске обустроят до 17 сентября

06.09.2021 10:33

Сегодня День борьбы с прокрастинацией

06.09.2021 10:23

Летом этого года в Челябинской области родилось почти девять тысяч новых семей

06.09.2021 10:22

В Челябинске подрядчики начали замену погибших деревьев

06.09.2021 10:00

В понедельник в Челябинской области местами небольшие дожди

06.09.2021 09:25

На Таганае рекламщики стерли собственные надписи на останцах Семибратки

06.09.2021 09:12

В центре Челябинска снесут больные и аварийные деревья

06.09.2021 09:05

Челябинцев приглашают к созданию уникального логотипа родного города

06.09.2021 08:39

Памяти 26-ти погибших в Аргуне: в Челябинске может появиться Аллея сыновей

05.09.2021 20:38

В Челябинске открыли стелу с именами погибших на Донбассе южноуральцев

05.09.2021 20:25

Вечная память солдатам Великой Отечественной: «Землю доблести» Челябинской области доставили в Санкт-Петербург

05.09.2021 15:16

В столице Урала состоятся гастроли театра «НитьЯ»

05.09.2021 11:29

Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября

05.09.2021 11:27

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 88 тысяч

04.09.2021 18:46

ФСБ задержала за взятку бывшего сотрудника челябинской таможни

04.09.2021 00:37

Штормовое предупреждение на выходные

04.09.2021 00:23

В субботу в Челябинской области ливни и грозы, в воскресенье – без осадков

03.09.2021 22:26

Анонсы событий и мероприятий на выходные

03.09.2021 21:03

ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке

03.09.2021 17:44

Главный режиссер Камерного театра отмечает творческий юбилей

03.09.2021 17:02

ЮУЖД: Информация о нарушениях при ликвидации битумной ямы в Карталах не соответствует действительности

03.09.2021 16:43

Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество семьи Олега Колесникова

03.09.2021 16:24

Южноуральцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

03.09.2021 16:04

Спасла медсестра: в больнице Пласта пациент с ножом напал на больного

03.09.2021 16:03

Транспортная прокуратура заинтересовалось высокими ценами за использование трапа в аэропорту Челябинска

03.09.2021 15:20

Задержаны два жителя Миасса, которые изнасиловали девушку десять лет назад

03.09.2021 15:17

Наталья Котова пообещала помочь челябинской озеленительнице-энтузиастке в наведении красоты рядом с ее домом

03.09.2021 15:04

Автовладельцев ждут новшества

03.09.2021 14:41

В карьере рядом с Кундравами горит свалка, едкий дым доходит до села, а потушить пока не могут

03.09.2021 13:43

Экс-полицейский из Усть-Катава, бравший взятки от похоронщиков, заплатит государству

03.09.2021 13:19

В деревне Сарафаново никак не могут достроить школу, а пока дети учатся в ужасных условиях

03.09.2021 12:40

В Челябинске на улице Комарова высаживают шаровидные ивы

03.09.2021 12:34

Фестиваль «Продвижение» соберет в Челябинске танцоров и любителей уличной культуры

03.09.2021 12:20

В Магнитогорске житель Кизильского района «розочкой» порезал трех парней

03.09.2021 12:10

Предъюбилейный сезон Челябинского НХТ  обещает быть жарким

03.09.2021 11:59

В Челябинской области в два раза выросло число заявок на семейную ипотеку от Сбера

03.09.2021 11:43

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти восемь тысяч жителей

03.09.2021 11:43

Челябинские общественники обнаружили еще один люк, прикрытый фанерой

03.09.2021 11:29

Пассажирам маршрутки, пострадавшим в ДТП в Карталах, положены страховые выплаты