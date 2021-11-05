Южноуральцы – губернатору: Почему людей с медотводом ограничивают?

Жители Челябинской области, поставившие первый компонент прививку против коронавирусной инфекции и получивший медотвод на второй компонент по медицинским показаниям, возмущаются, что им не дают QR-код и они, наряду с непривитыми, тоже попадают под ряд ограничений.

«Поставила первый компонент “Спутник V”, выявлена гиперчувствительность на прививку, поэтому второй компонент ставить не стали, врачебная комиссия выдала постоянный медотвод. От работы теперь не отстранят, но получается нет QR-кода и даже в парикмахерскую не сходить, - написала Алсу Салахова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!». - Я не против вакцинации, привилась первым компонентом, но второй нельзя! Почему людей с медотводом ограничивают? При всем желании, не сделают нам прививку. Или, рискуя здоровьем, несмотря на медотводы, нужно вакцинироваться?».

«И в бассейн с ребенком нельзя с медотводом, и в спортзал тоже нельзя, и в ТРК нельзя. Но на работу МОЖНО», - недоумевает Светлана Адаменко и добавляет, что родителей с медотводом лишили возможности зайти с маленьким ребенком в бассейн и помочь ему переодеться.

Другие отмечают, что в Ашинском районе пока нет таких строгостей, но, вполне вероятно, и там скоро ужесточат все.

Марина Лазарева считает, что человек, поставивший один компонент «Спутник V» должен считаться привитым, ведь после вакцинации «Спутник Лайт» (а этом первый компонент «Спутник V») сразу дают QR-код. Правда, пока такого правила официально нет.

Ранее первый вице-губернатор Ирина Гехт поясняла по ограничениям для жителей с медотводом от прививки против ковида: «Если у человека есть медотвод, значит, он представляет группу риска, которая должна вообще находиться дома и минимально выходить в общественное пространство… у вас очень высок риск заражения и, соответственно, более тяжелого течения». Интересно, а людям с медотводом сколько ходить не ухоженными (не подстригаться и не красить волосы) и не заниматься спортом?