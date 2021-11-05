05.11.2021
В Кушанакском районе иностранцы украли стадо баранов
05.11.2021
Минэкологии запустило конкурс на лучшую елочную игрушку из мусора
05.11.2021
Южноуральцев предупреждают об опасности тонкого льда
05.11.2021
В Челябинской области составлен реестр опасных зданий, несущих угрозу детям
05.11.2021
Спасатели нашли тело рыбака, утонувшего на озере Садок пять дней назад
05.11.2021
Пьяный челябинец, уходя от погони, протаранил припаркованные авто
Южноуральцы – губернатору: Почему людей с медотводом ограничивают?
05.11.2021
Локдаун по-испански
05.11.2021
Родители младшеклассников Челябинской области просят вернуть очное обучение
05.11.2021
Вузы Челябинской области с восьмого ноября продлевают дистант, но на разные сроки
05.11.2021
У вакцинированных есть шанс получить 100 тысяч рублей
В Челябинской области продлен режим нерабочих дней
03.11.2021
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021