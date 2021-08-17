Привлечь к ответственности: в Челябинской области подрядчики делали капремонт с риском для жизни рабочих

ОНФ обратился в прокуратуру Челябинской области по факту ненадлежащего контроля за соблюдением техники безопасности на объектах капремонта.

Эксперты Общероссийского народного фронта провели мониторинг, показавший, что на большинстве объектов капремонта в регионе не соблюдаются требования безопасности, а трудовая инспекция в свою очередь пренебрегает надлежащим контролем. ОНФ направил обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности заказчика (регионального оператора капремонта), подрядчиков и представителей государственной инспекции труда.

Народный фронт проводит комплексную работу по контролю соблюдения техники безопасности на объектах капитального ремонта в Челябинской области, констатируя, что чаще всего подрядчики пренебрегают основными требованиями безопасности: рабочие балансируют на высоте без страховочных поясов, а место работ не ограждается даже лентой, что несет опасность не только для работников, но и для пешеходов.

Помимо этих нарушений зафиксировано отсутствие перил, страховочной сетки, знаков приемки лесов и сертификатов безопасности, ненадежное крепление строительных лесов.

Как сообщили в ОНФ, нарушения выявлены, к примеру, на Новороссийской, 42, Ловина, 7, Российской, 19, и Российской, 17-А. На Российской, 43 представители ОНФ зафиксировали совсем экстремальный случай: рабочий вольготно расположился на лесах и отдыхал, лежа на уровне пятого этажа. На мужчине не было страховочного пояса, а на самих лесах по сложившейся уже традиции отсутствовала фасадная сетка, которая защитила бы рабочих от падения с высоты.