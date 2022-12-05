Проект ММК стал отличником конкурса корпоративных СМИ

Телеканал «ТВ-ИН» (Магнитогорск, Челябинская область) вошел в список лучших проектов конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер-2022» в номинации «Лучшее внутрикорпоративное ТВ».

На торжественной церемонии в Москве проект ПАО «ММК» наградили специальным дипломом «Отличник конкурса».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, «ТВ-ИН» появился в 1993 году как редакция телепрограмм «ТВ-Информ», а статус телекомпании получил в 1996-м. С девятого июня 2018 года телекомпания запустила собственный круглосуточный информационно-развлекательный телеканал «ТВ-ИН Магнитогорск». Кроме информационных выпусков, в его эфире показывают тематические программы и специальные сюжеты о работе Магнитогорского металлургического комбината и первичной профсоюзной организации ПАО «ММК».

«ТВ-ИН» является победителем различных региональных и федеральных конкурсов и премий, активно развивается, расширяет свою онлайн-аудиторию, в том числе через мобильное приложение и социальные сети.

Отметим, в этом году на конкурс «Медиалидер», проводимый с 2017 года, было подано 350 заявок со всей России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В шорт-лист в 19 номинациях вошло 55 проектов от представителей корпоративного сектора, государственных органов и некоммерческих организаций, реализованных в 2021-2022 годах.