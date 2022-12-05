05.12.2022
Проект ММК стал отличником конкурса корпоративных СМИ
05.12.2022
Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло
05.12.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида при росте числа заболевших
05.12.2022
В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»
05.12.2022
Новое назначение в администрации Челябинска
05.12.2022
В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов
Проект ММК стал отличником конкурса корпоративных СМИ
Награждение победителей «Медиалидера-2022» состоялось в Москве
02.12.2022
ММК-МЕТИЗ оценили как отличного поставщика
02.12.2022
Следить за качеством проката сотрудникам ММК поможет автоматизированная система
01.12.2022
О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума
29.11.2022
ММК-МЕТИЗ получил сертификаты соответствия на свою продукцию
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022