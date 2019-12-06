Проекты по скоростным проездам в Челябинской области одобрены на федеральном уровне
Общество
Вчера, 16:07
Автор: 
Любовь Юрина

Проекты по скоростным электропоездам, которые планируется реализовать в Челябинской области, поддержаны на федеральном уровне.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер вице-премьеру правительства РФ Максиму Акимову проекты по запуску аэроэкспресса от железнодорожного вокзала до аэропорта Челябинска, скоростных поездов «Ласточка» (из областного центра до крупных городов региона) представил.

Напомним, в Челябинске введен в эксплуатацию новый терминал внутренних воздушных линий в рамках масштабной реконструкция аэропорта, что приведет к росту пассажиропотока. На совещании

Глава региона после церемонии открытия рассказал, что в настоящий момент обсуждается возможность запуска скоростной электрички между железнодорожным вокзалом и аэропортом в Челябинске и затем запустить скоростные поезда «Ласточки» до Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Кургана.

Алексей Текслер обратился к Максиму Акимову с просьбой поддержать проект на федеральном уровне и оказать содействие в его реализации. Вице-премьер одобрил инициативу губернатора. Будет создана совместная c ОАО «РЖД» рабочая группа для дальнейшей проработки инициативы губернатора Челябинской области.

Автор: 
Любовь Юрина
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