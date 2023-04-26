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Профилактическая акция «Уступи дорогу поездам» стартует на ЮУЖД

С первого мая по первое июня 2023 года на Южно-Уральской магистрали пройдет профилактическая акция «Уступи дорогу поездам». В ходе акции будут организованы мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, железнодорожники проведут для ребят в учебных заведениях уроки по безопасности, творческие конкурсы, интерактивные мероприятия и покажут тематические фильмы. Особое внимание уделят школам, которые находятся рядом с железной дорогой. Совместно с представителями транспортной полиции будут организованы проверки соблюдения несовершеннолетними правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».

ЮУЖД
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24.04.2023 10:28

Площадь Революции Челябинска вечерами будет закрыта для пешеходов

24.04.2023 10:25

Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду

24.04.2023 10:16

Первая половина наступившей недели будет теплой, во второй похолодает

24.04.2023 10:12

Мотогонщики Челябинска стали призерами всероссийских состязаний

24.04.2023 09:54

В Челябинске начался ремонт путепровода по Свердловскому тракту