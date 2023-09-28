Профориентация на новый лад: фестиваль «Молфест» расскажет школьникам, где учиться и кем работать

В Челябинске в пятницу, 29 сентября, пройдет фестиваль молодежи региона под названием «МолФест».

Две тысячи детей, подростков, студентов и молодых семей со всей Челябинской области встретятся на площадке под открытым небом, чтобы узнать о возможностях для обучения или карьеры.

Общественные организации, вузы и предприятия расскажут о своей деятельности, а развлекательная и познавательная программа поможет ребятам не заскучать и лучше понять культуру родного края.

Фестиваль пройдет на базе отдыха «Боярская станица». Для участников запланирована богатая культурная, образовательная, спортивная и развлекательная программа. Под открытым небом будут работать десятки заманчивых интерактивных площадок. Не только ведущие предприятия и учебные заведения Челябинска, но и топовые бизнесмены, стартаперы, мастера из различных индустрий, звездные гости и знаменитые блогеры расскажут о своей деятельности, проведут мастер-классы и выступят перед юными гостями фестиваля.

«Молодежный фестиваль станет уникальной площадкой для обмена опытом и познакомит будущих молодых специалистов с деятельностью различных организаций Южного Урала, а также с интересными проектами, поучаствовать в реализации которых ребята смогут уже в ближайшем будущем, — уточнили в челябинском региональном отделении Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». — Также школьникам расскажут об актуальных вакансиях и специальностях».

Школьники со всей Челябинской области, прошедшие два отборочных тура и выполнившие все задания оргкомитета, побывают на театральных перфомансах, увидят выступление диджеев, BMX-шоу, попробуют свои силы в хип-хопе и скейтбординге, смогут принять участие в спортивных турнирах, создать сувениры посредством повторного использования материалов и познакомиться с киберспортом.

Участников фестиваля ждет еще одно значимое событие. Ребятам, достигшим возраста 14 лет, официально и торжественно вручат их первые паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России».

Для родителей и педагогов тоже найдутся интересные занятия. Пока ребята увлеченно знакомятся друг с другом и осваивают фестивальные площадки, сопровождающие их взрослые смогут получить консультации психолога, нутрицолога и косметолога, позаниматься йогой и постоять на гвоздях, научиться готовить блюда на открытом огне. Также с участниками «МолФеста» проведут мероприятия учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова и председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Челябинской области Светлана Буравова.

Завершится фестиваль яркой концертной программой от приглашённых российских звезд. Для участников мероприятия выступят популярные молодежные исполнители Эмиль, Анет Сай и Стас Море.

Молодежный фестиваль «МолФест» организован региональным отделением Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» совместно с главным управлением молодежной политики Челябинской области и администрацией города Челябинска.