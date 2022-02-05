Прокуратура Челябинской области: 88 лет на страже закона

Сегодня, пятого февраля, исполнилось 88 лет со дня образования прокуратуры Челябинской области.

С праздником действующих сотрудников и ветеранов надзорного ведомства поздравил прокурор региона Карен Габриелян.

«Мы стоим на страже интересов жителей нашего региона, оперативно реагируя на вызовы времени. Наивысшая оценка работы прокуроров - доверие людей. Уверен, что с учетом своего профессионализма, знаний, ответственного подхода к исполнению своих служебных обязанностей, работники прокуратуры Челябинской области заслужили доверие жителей региона. Выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность ветеранам органов прокуратуры за личный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории региона», - сказал Карен Габриелян.

Отметим, прокуратура Челябинской области была образована пятого февраля 1934-го года в связи с разделением Уральской области и созданием Свердловской, Челябинской и Обско-Иртышской областей. В структуру аппарата областной прокуратуры входили шесть отделов - промышленный и сельскохозяйственный, отдел надзора за исправительно-трудовыми учреждениями и арестными помещениями милиции, а также спецотдел.

Приоритетными направлениями деятельности прокуратуры Челябинской области стали организация борьбы с преступностью и надзор за социалистической законностью во всех сферах народного хозяйства. Основной проблемой органов прокуратуры являлся острый дефицит квалифицированных кадров.

Профессиональная подготовка прокурорских кадров осуществлялась в Свердловской школе Наркомата юстиции. Кроме того, руководство прокуратуры Челябинской области развернуло целенаправленную деятельность по мобилизации членов партии на работу в органы прокуратуры.

В годы Великой Отечественной войны вся деятельность органов прокуратуры была подчинена интересам обороны. В конце 1950- х начале 1960-х годов пристальное внимание прокуратуры было приковано к борьбе с расхитителями социалистической собственности.

Затем приоритетными направлениями деятельности прокуратуры Челябинской области стали системный надзор за соблюдением прав человека, борьба с преступностью, в частности, ее организованными формами, противодействие коррупции, политическому и религиозному экстремизму, создание системы мер, направленных на укрепление кадров органов прокуратуры.

С мая 2021-го года прокуратуру Челябинской области возглавляет государственный советник юстиции второго класса Габриелян Карен Карленович.