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Прокуратура подключилась к решению вопроса безопасности жителей поселка Челябэнерго

Общество
Сегодня, 13:56
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В столице Южного Урала проводится прокурорская проверка соблюдения прав жителей поселка Челябэнерго на безопасные условия пересечения железнодорожного полотна.

На личном приеме у уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого побывал житель челябинского поселка, который рассказал об отсутствии организации безопасного перехода через железнодорожное полотно к социально значимым объектам жизнеобеспечения.

В связи с заявлением о нарушениях прав жителей Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку на соответствие требованиям безопасности пешеходных переходов через железную дорогу вблизи населенного пункта и социальных объектов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, озвученные предложения заявителя будут проанализированы и использованы при осуществлении надзорной работы во взаимодействии с уполномоченными органами магистрали Южно-Уральской железной дороги в целях обеспечения законности и защиты прав жителей поселка, детей и людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере безопасности на железнодорожном транспорте.

 

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