Прокуратура проведет проверку по факту подтопления одной из ковидных баз в Челябинске

Прокуратура Челябинской области проведет проверку по факту подтопления корпуса областного противотуберкулезного диспансера в Челябинске, где организована одна из госпитальных баз по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Сильные ливни, прошедшие в минувшие дни в Челябинске, привели к протечке кровли на новом здании противотуберкулезного диспансера.

«Здание введено в эксплуатацию после реконструкции в декабре 2019 года», - уточнили в пресс-службе минстроя региона. Работы по реконструкции лечебного корпуса ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» выполняло ООО «Стройтранссоюз».

Представители подрядчика уже выезжали на объект. В ходе осмотра выяснилось, что протечка кровли произошла по причине заполнения ливневой канализации мусором. Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, дождевая вода, накопившаяся на кровле, протекла на четвертый этаж, вследствие чего произошло затопление данного этажа здания.

На четвертом этаже находились палаты. Пациенты из этих палат были переведены на третий и второй этажи. «Они получают всю необходимую медицинскую помощь, - отметили в минздраве. - Медицинское оборудование не пострадало». Успели вынести и всю мебель.

«Подрядчик проведёт ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств», - заверили в минстрое.

На данный момент устранены протечки, прочищена ливневка, заделаны отверстия, через которые поступала вода. После просушки подрядчик приступит к устранению недостатков.

Прокуратура Металлургического района в ходе проверки проверит соблюдение учреждением прав пациентов на охрану жизни и здоровья и даст оценку соблюдению законодательства при реконструкции и эксплуатации здания медицинского учреждения

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.