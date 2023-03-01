Проверка систем оповещения в Челябинской области прошла по-тихому

Проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения Челябинской области проведена без запуска электросирен и громкоговорителей.

Напомним, изначально планировалось провести проверку систем оповещения первого марта в период с 10 до 14 часов с включением электросирен и громкоговорителей (там, где нет сирен, должны были прозвучать производственные гудки и сигналы транспортных средств). Планировалось также проверить электросирены локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов.

Утром первого марта администрации ряда городов предупредили об отмене комплексной проверки. В мэриях Магнитогорска и Коркинского муниципального округа объяснили, что сроки проведения проверок с запуском сирен перенесены в связи распространяемой ложной информацией об угрозе воздушной опасности на территории Российской Федерации.

Чуть позднее министерство общественной безопасности региона уточнило, что проверка систем оповещения населения пройдет первого марта 2023 года в штатном режиме без включения электросирен и громкоговорителей. Это стандартная ситуация, подобным образом проверка проходит с 2020 года, подчеркнули в ведомстве.

«Кроме того, не будет производиться замещение сигнала телевизионного вещания передачей в эфир тестового сигнала оповещения. Также через домофонную сеть компании «ИНТЕРСВЯЗЬ» не будет произведен запуск проверочного речевого сообщения и не будет проходить рассылка push-сообщения о проведении проверки систем оповещения населения Челябинской области», - отметили в министерстве.