Прожиточный минимум в Челябинской области будут устанавливать по новым правилам

Депутаты комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству депутаты рассмотрели вопрос о признании утратившими силу двух региональных законов, связанных с установлением величины прожиточного минимума. Такие поправки вызваны изменениями в федеральном законодательстве и носят технический характер.

В декабре 2020 года внесены изменения в Федеральный закон от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», которые изменили подходы к расчету прожиточного минимума.

Постановлением правительства РФ от 26 июня 2021 года утверждены новые Правила установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах РФ на очередной год.

Теперь размер прожиточного минимума в регионах на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации – правительства. Это касается и прожиточного минимума пенсионера, определяемого в целях установления социальной доплаты к пенсии. Ранее его величина утверждалась законом Челябинской области.

Для приведения нормативно-правовой базы, регулирующей установление величины прожиточного минимума в Челябинской области, в соответствие с обновленным федеральным законодательством, необходимо признать утратившими силу два региональных законы. Это закон от 28 апреля 2005 года №378-ЗО «Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области» и закон от 31 марта 2010 года №551-ЗО «О внесении изменения в статью 1 Закона Челябинской области "Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области"»