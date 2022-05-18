18.05.2022
Пушкинские герои будут «жить» на челябинской телебашне все лето
18.05.2022
Расширен перечень категорий граждан, которые могут стать участниками ЖСК
18.05.2022
В Челябинске подросток травмировался на заброшенной стройке
18.05.2022
Пушилин: нацистов ждет трибунал
18.05.2022
В Миассе на основе импортных аналогов разработали комплектующие для систем медицинского газоснабжения
18.05.2022
Работы челябинских художников «в цифре» могут попасть на выставку в Дубае
Пушкинские герои будут «жить» на челябинской телебашне все лето
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022