Пушкинские герои будут «жить» на челябинской телебашне все лето

На челябинской телебашне летом этого года появится новая подсветка - с героями произведений Александра Сергеевича Пушкина. Такой подарок городу решил сделать областной радиотелевизионный передающий центр.

Как отметил директор филиала центра Алексей Ивонин, телебашня располагается в непосредственной близости от городского сада, носящего имя солнца русской поэзии.

«Сотрудники радиотелевизионного передающего центра так и говорят: «Телебашня в парке Пушкина». Мы сами любим гулять там в обеденное время и после работы. В саду имеются даже аллея телевидения и аллея связистов. В этом году мы решили присоединиться к мероприятиям, которые проходят в парке, и порадовать посетителей «сказочной» архитектурно-художественной подсветкой с самого начала летнего сезона, тем более в начале июня отмечается день рождения великого поэта», - сказал Алексей Ивонин.

Как напоминают в пресс-службе городской администрации, в 2021-м году радиотелевизионный передающий центр участвовал в мероприятиях, посвященных Дню Пушкина, и шестого июня (в день рождения великого русского поэта) включал тематическую подсветку.

Отметим, тематические яркие видеосценарии архитектурно-художественной подсветки на телебашне включают в праздничные и знаковые даты с 2019-го года.

С недавнего времени у челябинцев появилась возможность заказать световую открытку, поздравление, признание в любви или предложение руки и сердца в мобильном приложении «Башня света».

Подсветка телебашни с героями произведений Александра Пушкина будет включаться с 22-х часов.