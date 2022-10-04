Путин назначил Скокову новых замов

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков представил руководящему составу главного управления новых заместителей.

Указом президента РФ заместителем начальника ГУ МВД России по Челябинской области – начальником главного следственного управления назначен генерал-майор юстиции Николай Самойлов, заместителем начальника ГУ МВД России по Челябинской области – начальником полиции Игорь Белецкий.

Представляя своих заместителей, Михаил Скоков охарактеризовал Николая Самойлова и Игоря Белецкого, как грамотных руководителей, прошедших все ступени службы.

«Каждый из них является специалистом своего дела и на практике доказал свои высокие профессиональные и морально-деловые качества, завоевав авторитет среди коллег», - отметил Скоков.

Для справки:

Николай Самойлов родился в 1969 году в Челябинской области, с 1992 по 2011 год работал в Южно-Уральском УВД на транспорте, начинал службу в должности дознавателя в линейном отделе на стации Челябинск, в 2001–2011 годах стал заместителем начальника – начальником следственного управления Южно-Уральского УВД на транспорте. В 2011 года Самойлов был назначен первым заместителем начальника главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области. С апреля 2013 года служил в должности заместителя начальника ГУ МВД России по Иркутской области.

Игорь Белецкий в 1979 году в Кемеровской области. Службу в органах внутренних дел начал в 2000-м году, прошел путь с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Куйбышевского района Новокузнецка Кемеровской области до начальника УМВД России по Новокузнецку, которое возглавлял с 2019 года. Окончил Омскую академию МВД России и Академию управления МВД России.