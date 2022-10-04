04.10.2022
ПАО «ММК» заявило об увеличении объема социальных инвестиций
04.10.2022
Путин назначил Скокову новых замов
04.10.2022
В Челябинске от бешенства погибли двое домашних щенков
03.10.2022
Каждый мобилизованный в Челябинской области получит аптечку
03.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября (18+)
03.10.2022
НМУ в четырех городах Челябинской области сохранятся до вечера среды
Путин назначил Скокову новых замов
03.10.2022
Скоков назначил нового руководителя
16.09.2022
Замом главы ГУ МВД по Челябинской области стал росгвардеец
15.09.2022
Гарнизон полиции Челябинской области пополнили молодые офицеры
15.09.2022
Скоков: Для обеспечения безопасности необходима корректировка маршрутов патрулирования нарядов полиции
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022