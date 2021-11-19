Пять ковидных баз в Челябинской области возвращаются к плановой помощи

В Челябинской области пять госпитальных баз, где проходят лечение жители с коронавирусной инфекцией COVID-19, возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи. Соответствующее решение принято в связи с увеличением свободного коечного фонда.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, в плановую работу возвращаются медицинских учреждений: областной клинический кожно-венерологический диспансер №4 в Магнитогорске, областная больница в Чебаркуле, городская больница №1 в Коркино, районные больницы в селе Еткуль и Верхнеуральске.

«Выписка пациентов с ковидом проходит строго по показаниям, - заверили в минздраве. - При необходимости, пациента переводят на ближайшую госпитальную базу».

Министерство напоминает, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации можно будет в кратчайшие сроки вновь развернуть ковидное отделение.

Как сообщал министр здравоохранения Юрий Семенов, на сегодня свободно 20% коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с ковидом,

На сегодня на госпитальных базах и на дому получают лечение 18 тысяч 285 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 18 тысяч 311 жителей). Число южноуральцев, одновременно борющихся с ковидом, сокращается уже несколько дней подряд. Растет число выздоровевших и выписанных из ковидных стационаров: накануне – 606 человек, двумя днями ранее – 404 человека.