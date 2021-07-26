В Челябинской области готовят к открытию новую ковидную базу

Челябинская область продолжает увеличивать число коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, ростом числа госпитализаций.

«С 28 июля на базе районной больницы села Еткуль открывается 129 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», - сообщает пресс-служба минздрава региона.

На данный момент проводится оснащение новой госпитальной базы всем необходимым для оказания медицинской помощи заболевшим ковидом - медикаментами, средствами индивидуальной защиты и оборудованием.

В регионе продолжается рост числа выявляемых ежесуточно инфицированных. На сегодня на госпитальных базах и на дому лечатся уже пять тысяч 46 человек (две недели назад - три тысячи 475 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В настоящий момент число коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе уже превысило пять тысяч 800 (на середину июня – 1617 коек).

На сегодня пациентов с коронавирусной инфекцией принимают областной инфекционный центр «Малая Сосновка», горбольница №1 (терапевтический корпус, 200 коек), горбольница №5, ГКБ №8 (корпус инфекции, роддом), ГКБ №9, ГКБ №11, областная больница №3, вторая областная больница (хирургический профиль), областной клинический противотуберкулезный диспансер в Челябинске, а также горбольница №1 им. Г.И. Дробышева, ГКБ №2, ГКБ №3 и Центр охраны материнства и детства (ЦОМиД) в Магнитогорске, две больницы в Миассе (ГКБ №1 и ГКБ №2), городские больницы в Златоусте, в Кыштыме (больница им. А.П. Силаева), Копейске, районные больницы в Аше, Еткуле, Сатке, Троицке, инфекционные отделения в Карталах и Троицке.

Все медицинские учреждения обеспечены лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, а главное - опытными специалистами.

«При необходимости коечной фонд на госпитальных базах может быть развёрнут дополнительно», - сообщают в министерстве здравоохранения региона.