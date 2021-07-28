Роддом в Магнитогорске перепрофилируют под лечение пациентов с ковидом

Родильный дом в Магнитогорске (Челябинская область) вновь перепрофилируют под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«С 30 июля на базе первого родильного дома в Магнитогорске открывается 105 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Во вторую волну это медучреждение (и роддом в Коркино и Златоусте) уже принимали пациентов с ковидом.

Будущие мамы на период работы ковидной базы в первом роддоме будут направляться в родильные дома №2 и №3 Магнитогорска.

«На данный момент идёт подготовка к работе госпитальной базы и обеспечение медикаментами, средствами индивидуальной защиты, квалифицированный медицинский персонал полностью готов к приему и лечению пациентов», - уточнили в минздраве.

В настоящий момент в регионе развернуто порядка шести тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

На сегодня пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в Челябинске (областной инфекционный центр «Малая Сосновка», терапевтический корпус ГКБ №1, ГКБ №5, корпус инфекции и роддом ГКБ №8, ГКБ №9, ГКБ №11, областная больница №3, вторая областная больница, областной клинический противотуберкулезный диспансер), в Магнитогорске (горбольница №1 им. Г.И. Дробышева, ГКБ №2, ГКБ №3 и Центр охраны материнства и детства (ЦОМиД), две больницы в Миассе (ГКБ №1 и ГКБ №2), городские больницы в Златоусте, в Кыштыме (больница им. А.П. Силаева), Копейске, районные больницы в Аше, Еткуле, Сатке, инфекционные отделения в Карталах и Троицке.

«При необходимости коечной фонд на госпитальных базах может быть развёрнут дополнительно», - сообщают в министерстве здравоохранения региона.