28.07.2021
Прокуратура Челябинска требует возбудить уголовное дело против мужчины, избившего пенсионера
28.07.2021
Роддом в Магнитогорске перепрофилируют под лечение пациентов с ковидом
28.07.2021
Сотрудниками УФСБ ликвидирована нарколаборатория
28.07.2021
В Челябинской области осудили иностранца, который продавал наркотики за биткоины
28.07.2021
«РИА Рейтинг» оценило долговую нагрузку Челябинской области
28.07.2021
Участник конкурса рецептов на Аркаиме поделился секретом приготовления казачьего шулюма
Роддом в Магнитогорске перепрофилируют под лечение пациентов с ковидом
28.07.2021
Еще 331 южноуралец заразился ковидом за прошедшие сутки
27.07.2021
В Челябинской области регистрируется рост ковидных пневмоний
27.07.2021
В Челябинскую область поступил «Спутник Лайт»
27.07.2021
В Челябинской области установлен новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021