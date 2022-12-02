Пять малых городов Челябинской области претендуют на федеральное финансирование проектов благоустройства

Пять муниципалитетов Челябинской области – Миасс, Троицк, Кыштым, Чебаркуль и Сатка – принимают участие в проводимом по инициативе президента РФ Владимира Путина всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

Конкурс на право получения в 2022 году поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях со статусом исторических поселений и малых городов проводится в седьмой раз. В нем уже одержали победу и, соответственно, получили финансирование Южноуральск - с проектом благоустройства площади городского Дома кино и Карабаш - с проектом «Озеро Серебры – зеркало души». Оба проекта будут реализованы в 2023 году.

Как сообщила сегодня, второго декабря, в прямом эфире центра управления регионом Челябинской области исполняющая обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Людмила Алпатова, Карабаш одерживает победу в этом конкурсе уже второй раз. По ее словам, нынешний проект – по-настоящему уникальный, ведь при благоустройстве прибрежной зоны упор будет сделан на экологическую составляющую. Металлоконструкций здесь появится минимум, большинство элементов будет выполнено из дерева.

Заявки Троицка, Миасса, Кыштыма, Чебаркуля и Сатки рассматриваются и анализируются в настоящее время. Подведение итогов конкурса состоится 26 декабря этого года. Если проекты попадут в число лучших, данные территории получат дополнительную (плюсом к средствам, выделяемым по программе «Формирование комфортной городской среды») возможность преобразить окружающую среду на радость своимжителям.

Отметим, Миасс участвует в конкурсе малых городов и исторических поселений в группе населенных пунктов, где проживает от ста до двухсот тысяч человек, с проектом благоустройства набережной «Золотой старт».

Троицк заявился на конкурс в группе «50-100 тысяч человек» также с проектом благоустройства набережной (в пятом микрорайоне).

Кыштым, Сатка и Чебаркуль принимают участие в федеральном конкурсе в группе «20-50 тысяч человек». Кыштым – с проектом «Исторический центр: городская площадь и набережная Кыштымки», Сатка – с проектом благоустройства улицы Ленина «Галерея скверов», Чебаркуль – с проектом «Метеоритный берег – благоустройство озера Чебаркуль и прилегающих к городскому пляжу территорий».