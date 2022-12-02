02.12.2022
ММК-МЕТИЗ оценили как отличного поставщика
02.12.2022
В Челябинске ограничат движение по улице Братской
02.12.2022
Мэрия Челябинска снесет дом на Мира, попавший в поле зрения Народного фронта
02.12.2022
Пять малых городов Челябинской области претендуют на федеральное финансирование проектов благоустройства
02.12.2022
«Единая Россия» в свой День рождения поблагодарила волонтёров и благотворителей, которые участвуют в гуманитарной миссии партии
02.12.2022
Будут судить южноуральцев, задержанных ФСБ
Пять малых городов Челябинской области претендуют на федеральное финансирование проектов благоустройства
Миасс, Троицк, Кыштым, Чебаркуль и Сатка участвуют во всероссийском конкурсе
06.02.2017
В малых городах России появятся жилищные консультанты
17.03.2016
Кыштым стал дипломантом Всероссийского конкурса «Культурная столица малых городов России»
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022