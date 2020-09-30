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«Пятерочка» открывает юным челябинцам мир воображения

Общество
Сегодня, 13:01
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Автор: 
Инна Шемаева

«Пятерочка» совместно с компанией LEGO® Россия запустила новую маркетинговую акцию - «Встречайся с воображением». Теперь в каждом магазине торговой сети в челябинской области можно приобрести эксклюзивные наборы LEGO со скидкой почти до 90 процентов.

Дверью в мир воображения стал магазин «у дома». С 29 сентября по 31 декабря 2020 года, совершая покупки с «Выручай-картой» в «Пятерочке», покупатель получает электронные наклейки на свой виртуальный счет - одна наклейка автоматически начисляется за каждые 200 рублей в чеке. В течение трех месяцев можно копить виртуальные стикеры на понравившийся набор LEGO или приобрести в итоге их все.

Баланс наклеек печатается в чеке после каждой покупки, также его можно проверить в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятерочки». Там же электронными наклейками можно поделиться с близкими – чтобы помочь накопить быстрее.

Более того, торговая сеть разработала специальное мобильное приложение дополненной реальности. Открыв его в магазине, например, можно увидеть элементы мира LEGO. Также оно предусматривает игру, в которой за достижение определённых уровней пользователь получает призы и новые игровые элементы. А ещё в нем предлагается пройти миссии, благодаря которым и повышается игровой уровень.

«Наши тематические акции с игровой механикой всегда находили большой отклик у наших покупателей. Мы приглашаем всех родителей и детей открыть дверь в мир воображения вместе с наборами LEGO! Надеемся, наша новая акция станет увлекательным приключением для каждой семьи», - комментирует директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятерочка» Оксана Трофимова.

Подробные условия участия в акции на сайте.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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