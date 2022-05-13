Работать с комментариями челябинцев в соцсетях будет новое подразделение мэрии

Работать с комментариями челябинцев в социальных сетях будет новое подразделение городской мэрии – муниципальный центр управления (МЦУ), созданный в столице Южного Урала во исполнение постановления правительства РФ.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, данная структура создана из числа действующих сотрудников мэрии - дополнительных средств на создание центра из бюджета не затрачено.

«Задача сотрудников МЦУ - мониторинг и работа с комментариями челябинцев в соцсетях», - отметили в городской администрации.

Руководителем МЦУ назначена начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации Челябинска Екатерина Рябкова.

Обязанности куратора центра глава города Наталья Котова постановила возложить на своего заместителя, руководителя аппарата мэрии Валерия Смирнова.

Центр будет функционировать в стенах администрации Челябинска по адресу: площадь Революции, 2.