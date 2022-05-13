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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

Театральной площади Челябинска добавят света
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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13.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

Работать с комментариями челябинцев в соцсетях будет новое подразделение мэрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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администрация Челябинска
Наталья Котова
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муниципальный центр управления
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13.05.2022 15:36

Работать с комментариями челябинцев в соцсетях будет новое подразделение мэрии

Работать с комментариями челябинцев в социальных сетях будет новое подразделение городской мэрии – муниципальный центр управления (МЦУ), созданный в столице Южного Урала во исполнение постановления правительства РФ.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, данная структура создана из числа действующих сотрудников мэрии - дополнительных средств на создание центра из бюджета не затрачено.

«Задача сотрудников МЦУ - мониторинг и работа с комментариями челябинцев в соцсетях», - отметили в городской администрации.

Руководителем МЦУ назначена начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации Челябинска Екатерина Рябкова.

Обязанности куратора центра глава города Наталья Котова постановила возложить на своего заместителя, руководителя аппарата мэрии Валерия Смирнова.

Центр будет функционировать в стенах администрации Челябинска по адресу: площадь Революции, 2.

Автор: Евгения Александрова
администрация Челябинска
Наталья Котова
Валерий Смирнов
муниципальный центр управления
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Бывший германский офицер Маттес: Я полностью поддерживаю российскую спецоперацию на Украине

11.05.2022 12:41

Алексея Текслера просят устранить бродячий скот в Кундравах

11.05.2022 12:39

Водитель челябинского трамвая, высадившая ребенка, получила штраф

11.05.2022 12:31

Бажовский фестиваль ждет мастеров со всей России

11.05.2022 12:31

Житель Еманжелинска убил соседку из-за неправильного выгула собаки

11.05.2022 12:28

Южноуральцы смогут бесплатно проверить родинки

11.05.2022 12:13

Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки

11.05.2022 12:05

В Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей

11.05.2022 11:33

Почтальоны Челябинской области могут доставить на дом новые социальные выплаты на детей

11.05.2022 11:28

Челябинские полицейские проверили законность работы иностранцев на рынках

11.05.2022 11:23

Челябинск после праздников приводят в порядок более пятисот рабочих

11.05.2022 11:17

Грандиозный салют и гигантская Z на фасаде «Нептуна» покорили сердца миасцев