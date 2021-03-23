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Работник шиномонтажа из Челябинска взорвал TikTok своим пением

Альберт Галимов из Челябинска покорил TikTok исполнением русских народных песен. Пользователей сервиса изумил чистый голос, который «пробирает до мурашек». Агентство «Урал-пресс-информ» узнало у певца, что он испытал, когда видео стали набирать многомиллионные просмотры и примет ли он участие в шоу «Голос».

Альберт Галимов живет и работает в Челябинске. Он записал первое видео в ангаре среди шин. Песня группы «Любэ» «Конь» в исполнении работника шиномонтажа собрала в TikTok миллион 700 тысяч просмотров и почти 14 тысяч комментариев. Столько же прослушиваний получила песня «Юты» «Любимый мой».

Мужчина рассказал, что он окончил Челябинский колледж культуры по направлению «Хоровое народное пение».

«У меня поставленный голос, - начал рассказ о себе Альберт Галимов. - И эстраду могу петь, и пародировать других певцов: Меладзе, Газманова, Шатунова, группы «Руки вверх», «Иванушек-International». В комментариях читал: «Вам русский народный хор больше подходит». Поэтому я стараюсь петь русские народные песни. Могу исполнять и свои национальные – татарские. Пока только одно видео выложил».

Альберт признался, что никогда не публиковал видео ни в каких социальных сетях. Зарегистрироваться в TikTok и обнародовать свой талант его подтолкнули друзья.

«Грузчики, которые работают со мной, опубликовали первое видео в Tiktok, - продолжил рассказ Альберт. - Когда видео начали набирать миллионные просмотры, я испытал шок. Я никогда не сталкивался с этим. Я слышал, что блогеры имиджы придумывают, а я какой есть, такой есть. Я никогда ничего не выкладывал. Первое видео – в шиномонтажке».

В комментариях к видео многие интернет-пользователи советуют работнику шиномонтажки попробовать свои силы на вокальном шоу талантов - «Голос». Альберт в разговоре с журналистом «Урал-пресс-информ» скромно ответил, что на это нужны деньги.

«Я никогда не ездил никуда. Не участвовал нигде. Там нужны – сами понимаете – деньги. Пока не пробовал. Если вдруг повезет, может, и попаду в программу “Голос”», - сказал челябинец.

Рабочий отметил, что в ангаре, где он исполняет песни, хороший и насыщенный звук. Подписчики буквально завалили Альберта комментариями с похвалой.

«Почему мы должны слушать всяких известных певцов, если так поет простой работяга», - написал andreivanych.

«Без музыки и микрофона. Песня льется», - согласилась darinatala.

«Не там ты работаешь…Респект!», - поддержал vitaliyrus.

«И музыка не нужна, голос, как музыка», - отметил michman2270.

Видео: TikTok, userxjbfzoc6l3