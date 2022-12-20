20.12.2022
Работникам IТ-сферы в Челябинской области будут компенсировать часть процентной ставки по ипотеке
20.12.2022
Представители ММК снова вписали свои имена в книгу рекордов ГТО
19.12.2022
Убийца из Карабаша, напавший в суде на полицейских, пока останется в СИЗО
19.12.2022
Экс-участника проекта «Дом-2» отправили в СИЗО Челябинска
19.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря (18+)
19.12.2022
Челябинской области компенсируют потери от предоставления инвестиционных вычетов
Работникам IТ-сферы в Челябинской области будут компенсировать часть процентной ставки по ипотеке
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022