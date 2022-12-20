Работникам IТ-сферы в Челябинской области будут компенсировать часть процентной ставки по ипотеке

Сотрудники организаций сферы информационных технологий, работающие и проживающие на территории Челябинской области, получат право на компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам.

Новая мера соцподдержки позволит молодым и талантливым IТ-специалистам реализовать свои возможности, не покидая регион.

Законопроект, подготовленный минсоцрегиона по поручению губернатора, направлен в Законодательное Собрание Челябинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

На реализацию проекта на 2023–2025 годы предусмотрены средства из областного бюджета в объеме более 58 миллионов рублей.

В соответствии с госпрограммой льготной ипотеки для IТ-специалистов максимальная процентная ставка по жилищному кредиту составляет 5%. Компенсационная выплата будет предоставляться ежеквартально в размере 3% фактически уплаченной работником IТ-компании суммы в счет уплаты процентов за пользованием кредитом.

Получать эту выплату смогут работники организаций, занимающихся информационными технологиями на территории Челябинской области и аккредитованных в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, жилье, приобретенное в кредит, должно находиться на территории региона.