Работники связи УрФО обсудили в Челябинске актуальные вопросы развития профсоюзного движения

Председатели первичных, территориальных и макрорегиональных организаций Профсоюза работников связи со всего Уральского федерального округа собрались в Челябинске на окружном семинаре, чтобы обсудить актуальные темы организационного и кадрового укрепления профсоюза.

Приветствуя участников семинара, заведующая организационным отделом Центрального комитета Профсоюза работников связи Анастасия Анисимова отметила, что 2021 год проходит под эгидой года организационного и кадрового укрепления профсоюзов. Семинары, которые уже прошли в ряде округов, показывают эффективность данного формата встреч. Это не только новые знания, но и возможность личного общения, обмена опытом. Обращаясь к председателям первичных профорганизаций, представитель ЦК отметила их вклад в профсоюзную работу.

«Именно вы являетесь основой профсоюзного движения и на вас самая ответственная работа – общение с членами профсоюза. От вашей активности, профессионализма и принципиальности зависит авторитет профсоюза и эффективность мотивационной работы», - сказала Анастасия Юрьевна.

Три дня насыщенной работы: обмен опытом, дискуссии, лекции, тренинги. Прежде чем приступить к образовательной части мероприятия, участники семинара встретились с руководителями региональных организаций отрасли связи.

Важную роль профсоюза для трудового коллектива в своем приветственном слове подчеркнул директор Макрорегиона Урал АО «Почта России» Дмитрий Киселев:

«Без активной работы профсоюзной организации мы не смогли бы результативно решать вопросы по масштабным изменениям в компании, которые от нас требует рынок. Мы всегда прислушиваемся к мнению профсоюза и стараемся эффективно выстраивать наши взаимоотношения. Требования всегда справедливы и позволяют нам улучшать условия труда сотрудников, сохранять благоприятный микроклимат в коллективе, и все это положительно работает на конкурентоспособность организации», - отметил Дмитрий Николаевич.

Высокие производственные показатели, лидирующие позиции в масштабах всей России занимает УФПС Челябинской области. И в этом важная заслуга профсоюза. Как отметил директор УФПС Челябинской области АО «Почта России» Владимир Образцов, в сфере почтовой связи задействовано около семи тысяч сотрудников: почтальоны, операторы, водители. Во всех уголках области, включая самые отдаленные населенные пункты, есть почтовые отделения – городские, сельские, передвижные. Более трехсот автомобилей ежедневно доставляют корреспонденцию, посылки, бандероли. За год это более 12 миллионов километров по почтовым маршрутам Южного Урала. Ежегодно Челябинский филиал входит в десятку лидеров по прибыли среди региональных управлений. В 2020 году выполнен план по доходу на 107% .

«За высокими результатами стоит огромный труд каждого сотрудника и коллектива в целом, - отметил Владимир Алексеевич. - Важную роль играет профсоюз. Мы работаем в тесном взаимодействии и оперативно решаем все вопросы, касающиеся прав и соцгарантий сотрудников, организации спортивных и культурно-массовых мероприятий, проведения конкурсов, поддержки ветеранов отрасли, работы с молодежью. И это сотрудничество мы продолжим на таком же качественном уровне».

О высоком уровне социального партнерства в Челябинском ОРТПЦ (областной радиотелевизионный передающий центр) говорит 100- процентное профсоюзное членство. Достигнуть этого уровня удалось за четыре года, когда филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» возглавил Алексей Ивонин.

«Больше двадцати лет я сам состою в профсоюзе и очень удивился, когда узнал, что в Челябинском филиале только половина сотрудников являются членами профсоюза, - рассказал Алексей Леонтьевич. – Никакого объединяющего фактора, кроме как день получения аванса и заработной платы, в коллективе не было. Мы начали активно работать в направлении повышения производительности труда, качества предоставляемых услуг, расширения масштабов нашей деятельности. За три года для обеспечения бесперебойной работы телерадиовещания была полностью трансформирована организационная структура филиала. Победа Челябинского ОРТПЦ в номинации «Филиал года» в ежегодном корпоративном конкурсе филиалов по итогам работы в 2020 году стала лучшей оценкой работы всей нашей команды».

Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов рассказал об инициативах и достижениях регионального объединения профсоюзов, главных событиях в социально-экономической сфере области, взаимодействии социальных партнеров, отметив эффективную работу областной организации Профсоюза работников связи.

«Ресурсы у профсоюзов есть, – говорит Олег Павлович. – Нужна активность на местах, непосредственно в первичных профсоюзных организациях. Именно они имеют возможность оперативно реагировать на все возникающие вопросы. В отрасли связи в этом плане четко выстроена система взаимодействия социальных партнеров и по уровню профсоюзного членства можно судить об эффективности работы на уровне первичек – в ряде организаций 100% работников состоят в профсоюзе».

Говоря в общем о ситуации в организациях и на предприятиях региона различных отраслей, профсоюзный лидер отметил, что в современных условиях важно работать на предупреждение социальных конфликтов. Нарушение прав работников в вопросах заработной платы, условий труда, социальных гарантий, давление на профсоюз и профактивистов – все это возможно разрешить путем мирных переговоров и компромиссных решений. И у Федерации профсоюзов, членских организаций такой опыт наработан, и есть готовые алгоритмы действий. А чтобы понимать объективную картину и иметь рычаги воздействия на работодателей, которые отказываются индексировать заработную плату, улучшать условия труда, Федерация профсоюзов проводит анализ финансового состояния предприятия. Эта работа проводится совместно с Уральским социально-экономическим институтом. Еще один действенный механизм, работающий на профилактику, это социальный мониторинг.

С участниками семинара – представителями Курганской, Кировской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края - работали преподаватели Учебно-методического центра профсоюзов. Среди тем: мотивация профсоюзного членства в современных условиях, позитивный имидж профсоюзной организации.

По словам председателя областной организации Общественной организации Профсоюз работников связи, секретаря ЦК в УрФО Татьяны Шаминой, социально-психологические тренинги, которые Челябинский УМЦ уже давно и успешно использует в образовательной программе, придают уверенность в собственных силах, нацеливают на повышение коммуникативности. Ведь для профсоюзного лидера важна не только подкованность в юридических и экономических вопросах, вопросах охраны труда. Гораздо важнее умение эффективно выстраивать взаимоотношения с рядовыми членами профсоюза, руководством, формировать вокруг себя работоспособную команду единомышленников. И такой формат, как тренинги, помогает пройти перезагрузку, подзарядиться новыми эмоциями, раскрыть в себе потенциал. На это и был ориентирован тренинг «SOFT SKILLS» - гибкие социальные качества как основа личной эффективности профсоюзного лидера.

Работу семинара завершили круглым столом, где коллеги высказали свои впечатления и пожелания, поделились опытом и идеями организационного и кадрового укрепления профсоюза.