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29.03.2023

Радиобиологи ЧелГУ нашли у рыб орган-дозиметр
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29.03.2023

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Общество
29.03.2023 16:53
Фото: ЧелГУ

Радиобиологи ЧелГУ нашли у рыб орган-дозиметр

Ученые Челябинского государственного университета нашли у рыб орган-дозиметр, что, предположительно, может внести свою лепту в определение уровней радиационного воздействия на обитателей радиоактивно-загрязненных водоемов.

Это показало пилотное исследование межвузовского коллектива под руководством доцента кафедры радиационной биологии биологического факультета ЧелГУ Елены Шишкиной.

Статья, в которой отолиты рыб представлены в качестве биодозиметра, в недавнем времени вышла в журнале Radiation and Environmental Biophysics. В научной публикации, в частности, были обнародованы итоги оценки доз внутреннего и внешнего облучения обитателей водоемов-  хранилищ жидких радиоактивных отходов, расположенных в верховьях печально известной реки Течи.

В пресс-службе вуза напомнили, что в 1949-1956 годах в Течу попадали жидкие радиоактивные отходы. А в 1957 году на ПО «Маяк» произошел выброс радиоактивных изотопов в атмосферу. До сих пор ученые всесторонне изучают отдаленные результаты влияния этих техногенных катастроф.

Ученые применяли комбинацию экспериментальных методов ЭПР-дозиметрии, радиометрии, а также теоретическое моделирование методом Монте-Карло транспорта излучений. Метод ЭПР представляет собой дозиметрию с помощью электронного парамагнитного резонанса. Радиобиологи регистрировали карбонатные ионы в отолитах, что позволило количественно определить общую накопленную рыбой дозу радиации. А теоретическое моделирование в сочетании с данными радиометрии дало возможность оценить компоненту дозы, связанную со внутренним облучением от радионуклидов, попавших в организм рыб с пищей.

«Мы исследовали последствия загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности ПО «Маяк». Однако предлагаемый метод может быть использован для изучения последствий радиоактивного загрязнения водоемов и при других радиационных ситуациях», – отмечает Елена Шишкина

Радиобиологи ЧелГУ, их коллеги из Уральского научно-практического центра радиационной медицины (УНПЦ РМ) и физики Уральского федерального университета (УрФУ) обратили внимание на то, что рыбы как существа, которые подвергаются хроническому радиационному воздействию на протяжении многих поколений, представляют собой уникальный объект для изучения.

Результаты исследования дополнят радиационный мониторинг рек и озер Южного Урала. Кроме того, дозиметрический метод, впервые примененный уральскими учеными, открывает новые возможности получения новых радиобиологических знаний.

«Мы разработали метод, аналогов которому в мире нет, – констатирует Елена Шишкина. – Метод индивидуальной дозиметрии позволит сопоставить индивидуальные дозы с эффектами облучения у рыб. До сих пор мы имели возможность лишь сравнивать средние эффекты по водоему со средней дозой.  Вообще, для человека способы оценок доз облучения тщательно разрабатываются. Но пока этого нельзя сказать о дозиметрии животных, особенно для тех, кто обитает в природных условиях. Наша работа восполнит дефицит знаний».

Мультидисциплинарное исследование включало полевой этап, связанный с отловом рыбы из водоемов Теченского каскада, имеющих статус водоемов-хранилищ жидких радиоактивных отходов. Затем ученые провели морфометрические исследования отолитов, геометрическое моделирование их формы и размеров, моделирование в них транспорта излучений и, наконец, сделали радиометрические измерения содержания 90Sr и измерения методом ЭПР.

Профессор кафедры радиационной биологии ЧелГУ Галина Тряпицына, доцент этой же кафедры Елена Шишкина и магистрант биологического факультета ЧелГУ Ульяна Бирюкова отвечали за геометрическое и биофическое моделирование, что позволило разделить вклады внешнего и внутреннего облучения и корректно интерпретировать результаты ЭПР-измерений. При этом радиоэкологические исследования, сбор и хранение образцов, а также радиометрия проводились в отделе внешней среды УНПЦ РМ под руководством профессора Евгения Пряхина. А ЭПР-измерения выполнял ведущий специалист лаборатории радиоэлектроники и электроники УрФУ Денис Иванов.

Эксперимент проводился на отолитах, извлеченных из замороженных тушек рыб, пойманных в 2010-2014 годах. Большое количество биообразцов в настоящее время хранятся в морозильных камерах УНПЦ РМ и доступно для дальнейшего изучения.

«Наша работа открывает спектр возможностей для познания фундаментальных механизмов адаптации рыб к условиям хронического радиационного воздействия на протяжения ряда поколений, – утверждает Елена Шишкина. – А как это можно будет применить, я могу только предположить. Например, сегодня люди задумываются о создании поселений на Луне и Марсе, где нет активной магнитосферы и уровень радиационного фона много выше, чем привычная для нас среда обитания. Создание искусственной экосистемы потребует предусматривать и радиационную защиту. И эта защита может отличаться для разных объектов, в зависимости от их способности к радиоадаптации».

Как добили в пресс-службе ЧелГУ, ранее Елена Шишкина создала систему оценки индивидуальных доз по эмали зубов человека в условиях сочетанного воздействия внешнего и внутреннего облучения.  Эмаль зубов, как и отолиты рыб, накапливает стабильные радикалы под действием ионизирующего излучения. Этот феномен лежал в основе докторской диссертации радиобиолога ЧелГУ, результаты которой способствуют решению проблемы радиационных рисков при хроническом облучении в малых дозах.

Успехи в исследованиях радиобиологов ЧелГУ – результат плодотворного взаимодействия между организациями. Так, кафедра радиационной биологии ЧелГУ функционирует на базе УНПЦ РМ, а руководит научной работой профессор Александр Аклеев. С 1990 года именитый ученый, Заслуженный деятель науки Российской федерации – директор Уральского научно-практического центра радиационной медицины, а с 1998 года – заведующий кафедрой радиобиологии биологического факультета ЧелГУ.

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Глава комитета мобилизационной работы Челябинской области уходит в отставку

28.03.2023 09:19

Челябинцы устали жить без воды

28.03.2023 09:15

Больше экскурсий для челябинцев на выставке Марка Шагала

28.03.2023 08:50

Челябинцы сигнализировали властям о переезжающем с места на место ларьке

28.03.2023 08:34

В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков

28.03.2023 00:11

Анонсы событий и мероприятий на 28 марта (18+)

28.03.2023 00:06

Во вторник в Челябинской области – тепло, местами дожди

27.03.2023 21:03

Суд отправил под домашний арест участника нападения на адвоката Кошмана

27.03.2023 19:26

Бал чемпионов: в Челябинске наградили лучших спортсменов по результатам 2022 года

27.03.2023 18:46

Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду 2023 в Челябинской области завершился

27.03.2023 18:09

«Доходное место» для Челябинской драмы от Дмитрия Астрахана

27.03.2023 18:05

Образовательная платформа «Курсы.ру» разыгрывает грант 100 000₽ и iMac

27.03.2023 18:05

В Челябинске отключат светофоры на перекрестках

27.03.2023 17:58

Челябинский зоопарк явил миру постройневшую во сне Соню

27.03.2023 17:37

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних – в фокусе внимания депутатов Магнитогорска

27.03.2023 16:58

ГРЦ Макеева объявил конкурс по целевому набору для выпускников школ и колледжей

27.03.2023 16:34

В Магнитогорске контролируют работу административных комиссий

27.03.2023 16:28

Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки

27.03.2023 16:23

«Генеральная уборка 74»: общественный совет партпроекта провел первое совещание

27.03.2023 16:10

Депутат Заксобрания Ольга Мухометьярова подарила военнослужащим машину

27.03.2023 16:05

Депутаты Магнитогорска оценили работу с муниципальным имуществом

27.03.2023 15:58

Павел Шиляев награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»

27.03.2023 15:37

ГИБДД разыскала водителя, сбившего в селе Устиново девочку на велосипеде

27.03.2023 14:44

Экс-руководитель «Челябоблинвестстроя» снова не смог освободиться из-под стражи

27.03.2023 13:37

«Единая Россия» рассказала лицеистам Челябинска о перспективах самореализации в ИТ-сфере

27.03.2023 13:34

ВТБ: безналичный оборот на Урале вырос на 7%

27.03.2023 13:28

Челябинский облсуд не выпустил Андрея Микитася из СИЗО

27.03.2023 13:15

В Челябинске задержан основной подозреваемый в нападении на адвоката Кошмана

27.03.2023 13:09

Водитель, по вине которого погибла молодая семья с ребенком, получил срок

27.03.2023 12:28

Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»

27.03.2023 12:21

Как прощались с Юрием Гагариным на Алом поле в Челябинске

27.03.2023 12:04

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области снизилась, а смертность чуть выросла

27.03.2023 11:43

Глава СКР заинтересовался аварийным домом в п. Первомайский Коркинского округа

27.03.2023 11:14

Челябинск расцветет и зацветет к первому июня

27.03.2023 10:33

В Челябинске в этом сезоне будет работать девять муниципальных пляжей