Расширен перечень южноуральцев, имеющих право на допмеры поддержки в связи с проведением СВО

В Челябинской области расширен перечень категорий граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки в связи с проведением специальной военной операции (СВО).

Соответствующий закон, разработанный в соответствии с Указом президента РФ, принят 29 сентября на заседании Законодательного Собрания региона.

Правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик приравнивается к статусу кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение и социальные гарантии.

Размер выплат гражданам, принимавшим участие в составе добровольческих отрядов, в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) составит 300 тысяч рублей; в случае установления инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) – 500 тысяч рублей. В случае смерти добровольца будет выплачен один миллион рублей на семью (в равных долях членам семьи).

В настоящее время законом области военнослужащие и командированные лица могут обратиться за получением единовременной выплаты в течение года после получения увечья (ранения, травмы, контузии). При этом не предусмотрено, что военнослужащие на момент обращения за выплатой уже могут быть уволенными с военной службы, а командированные лица – уволены с должностей.

Принятый законопроект устраняет пробел в областном законодательстве. В перечень категорий граждан, имеющих право на единовременную выплату, включены граждане, уволенные с военной службы (службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации), и командированные лица, уволенные с должностей.

Кроме того, действие закона области распространяется на военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, имеющих регистрацию по месту пребывания на территории Челябинской области в случае отсутствия у них регистрации по месту жительства на территории другого субъекта РФ.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Челябинской области участникам спецоперации, помимо федеральных выплат, установлены региональные. Размер единовременных выплат составляет:

- военнослужащим, командированным лицам, волонтёрам, получившим ранение, контузию, увечье, - 300 тысяч рублей;

- военнослужащим, командированным лицам, волонтёрам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, - 500 тысяч рублей;

- членам семей погибших (умерших) военнослужащих – один миллион рублей на семью;

- членам семей погибших (умерших) командированных лиц, волонтёров - 200 тысяч рублей каждому из членов семьи;

- гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», формируемых в Челябинской области для последующего участия в проведении специальной военной операции, – две тысячи рублей в сутки за период со дня заключения ими контракта с Минобороны для прохождения военной службы в батальонах и по день завершения периода участия в проведении боевого слаживания батальонов;

- гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», формируемых в Челябинской области для последующего участия в проведении специальной военной операции, – 150 тысяч рублей.