«Расследование» МегаФона: южноуральские путешественники предпочитают Уфу, Москву и Чечню

Эксперты МегаФона выяснили, какие туристические направления оказались наиболее востребованы у жителей Южного Урала в начале отпускного сезона.

Выяснилось, что чаще всего туристов из Челябинска принимала столица Башкирии – Уфа. На втором месте в тройке наиболее популярных среди южноуральцев мест отдыха находится Москва, куда в длительные майские праздники отправилось десять процентов путешественников. Замыкает ТОП-3 самых любимых туристических направлений жителей Челябинской области - Чеченская республика.

Как отмечают в пресс-службе МегаФона, так как в этом году привычные зарубежные направления оказались – как и в прошлом году – недоступны российским туристам, они (и южноуральцы – не исключение) обратили свой взор на маршруты внутри страны. О том, какие направления пользуются особой популярностью у жителей Челябинской области, эксперты МегаФона узнали с помощью инструментов Big Data.

Помимо Уфы, Москвы и Чечни, в числе любимых направлений наших земляков - Дагестан, Оренбург и Казань. Меньше всего абонентов компании МегаФон отправилось в майские каникулы на Дальний Восток и Северо-Запад России.

На общение и обмен впечатлениями от отдыха челябинцы использовали 502 ТБ трафика и почти восемь миллионов минут. Самыми интернет-активными днями в международном аэропорту Челябинска имени Курчатова стали восьмое и девятое мая, а на железнодорожном вокзале – третье, седьмое и десятое мая. В эти дни пользователи выходили в глобальную сеть больше обычного.

Южный Урал в качестве отпускного направления охотнее всего выбирали жители Нижнего Новгорода и Уфы. Более 54-х процентов туристов, посетивших Челябинскую область в майские праздники, приехали из этих регионов.

Путешественники соседней Курганской области, как и тюменцы, предпочли кавказские республики - Дагестан и Чечню, свердловчане отправились любоваться красотами Башкирии и Краснодарского края, а пермяки провели праздники в Москве и Казани.

При этом московские абоненты на Урал не спешили, а предпочли регионы центральной России: Тулу, Владимир, Тверь, Рязань и Калугу (их посетили 32 процента московских туристов).