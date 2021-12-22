Разовая и вынужденная мера: челябинские дороги повсеместно обработают солью

В Челябинске сегодня, 22-го декабря, дороги повсеместно обработают солью. Как подчеркнули в городской администрации, это разовая и вынужденная мера.

«Ночью ожидается резкое похолодание. После сегодняшних плюсовых температур город покроется льдом», - объяснили предстоящие действия дорожников в мэрии.

За вечер и ночь обработанные дороги будут очищены от снега и соли.

«Использование противогололедных материалов в Челябинске строго регламентировано, за этим ведется особый контроль», - заверили в городской администрации.

Напомним, в областном центре прошел обильный снегопад. В настоящее время техника и люди продолжают бороться с его последствиями совместными силами. Водители, в том числе общественного транспорта, жалуются на пробки.