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Разработки компании «Интерсвязь» пользуются все большей популярностью

Общество
Сегодня, 15:28
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Растущая популярность южноуральского супераппа заставила его разработчика – лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области – компанию «Интерсвязь» - провести преобразование программы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», количество скачиваний приложения превысило полтора миллиона. Вместе с растущей популярностью появляются всё новые запросы от пользователей. Группа специалистов компании провела масштабную аналитическую работу, рассмотрела несколько тысяч комментариев в AppStore и Google Play, и выявила наиболее востребованную функцию. Абоненты, подключившие интернет или телевидение сразу на нескольких адресах, к примеру, в квартире, на даче и в офисе отмечали, что существующий на данный момент процесс смены учётной записи занимает много времени и неудобен в использовании. Поэтому было принято решение начать разработку «быстрого переключения между договорами» или «мультиаккаунта». Работа заняла несколько месяцев. IT-специалисты провели полное преобразование внутренней архитектуры программы. Новая функция успешно прошла ряд тестирований. Теперь список договоров, привязанных к номеру телефона абонента, открывается при нажатии на один из двух виджетов: в боковом всплывающем меню или в профиле пользователя. Уже к пятому ноября новая возможность супераппа будет доступна жителям всех городов присутствия компании «Интерсвязь».

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, новое приложение — это точка входа в «Умный город». Цель проекта – сделать жизнь горожан комфортнее, все разработки в его рамках направлены именно на это. Поэтому важно сделать так, чтобы пользоваться этими сервисами тоже было комфортно. Новейшие технологии никогда не закрепятся в обществе, если будут сложными в использовании и не станут учитывать актуальные запросы общества. Обратная связь с пользователями ключевой элемент в работе компании.

Внедрение функции «быстрого переключения договоров» стало очередным шагом в модернизации системы администрирования пользователем возможностей приложения. Ранее была реализована другая масштабная идея пользователей — введение уровней доступа, или «персонализация». Сейчас предусмотрено три типа режимов управления приложением: владелец договора, доверенное лицо и «ограниченная роль». Первые два получают возможность совершать любые действия: оплачивать услуги, включать и выключать интернет. Ограниченный доступ обычно используется детьми. Они могут воспользоваться, к примеру, функцией дистанционного открытия домофона, а вот серьёзные манипуляции для них под запретом. Подобные технические решения в совокупности позволяют создать комфортную среду для пользователей и делают суперапп компании «Интерсвязь» по-настоящему успешным. В приложение встроено множество сервисов: «Вызов врача на дом», «Отплата услуг ЖКХ», «Улицыонлайн», «Умные парковки», «Онлайн-ТВ», «Открыть подъезд» и другие. Все они постоянно совершенствуются, в том числе по запросам пользователей, а также позволяют решать насущные вопросы дистанционно.

 

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