RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией России

RCC Boxing Promotions (дочерняя организация Русской медной компании, РМК) признана лучшей промоутерской компанией России 2021-2022 годов. Престижную награду из рук генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко получил Евгений Звездников на Третьем Всероссийском боксерском форуме, который проходил в Серпухове.

На площадке форума, организованного Федерацией бокса России, собрались 500 делегатов из 85 регионов страны, а также титулованные боксёры, тренеры и спортивные функционеры. Почётным гостем форума стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) и член исполкома Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Традиционно в первый день форума прошло чествование тех, кто за последние два года достиг самых больших результатов.

RCC Boxing Promotions основана в 2016 году в Екатеринбурге. Как рассказали в РМК, последние два года для RCC Boxing Promotions стали одними из самых успешных за всю историю компании: бои Дмитрия Бивола и Хорхе Линареса в России, новый чемпион мира из Екатеринбурга и десятки профессиональных турниров, которые посмотрели миллионы фантов со всего мира.

В прошлом году RCC провела в Челябинске грандиозный вечер бокса, который стал подарком ко Дню города. Сейчас компании развивают карьеры нескольких южноуральцев, самый известный из которых Вильдан Минасов.