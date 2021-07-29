Ребенок, заболевший ковидом в «Солнечном», вывезен из лагеря, остальные продолжают отдыхать

В детском оздоровительном лагере «Солнечный» (Кизильский район, Челябинская область) выявлен случай коронавирусной инфекции. Заболел один из отдыхающих детей. Родители беспокоятся, в минобре успокаивают – все под контролем.

Случай заболевания ковидом произошел в начале второй смены. «Люди обсуждают это везде: в магазинах, в садиках, на улице, разговоры только об этом. Говорят, что уже столько-то детей вывезли, надзорные органы ведут проверки, у части детей взяли мазки на ПЦР, у родителей паника от слухов, а районное руководство упорно молчит о происходящем», - пишет Ваня Пелисов в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

В комментариях Виктория Смирнова рассказывает, что в лагере выявлено ещё три ребенка с положительным тестом на ковид. Но официально это не подтверждается.

Родители просят губернатора объяснить им, «какая реальная эпидобстановка, грозит ли что-то детям, которые остались там отдыхать дальше, кто виноват в случившемся?». Е районных властей они не смогли добиться ответов.

Вторая смена в лагере «Солнечный» Началась 16 июля. Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-служба министерства образования и науки региона, в начале смены у одного ребенка поднялась температура. «Своевременно были приняты меры для его изоляции и направления на дополнительное медицинское обследование, взятый анализ показал положительный результат на Covid», - отметили в ведомстве.

Ребенка изолировали от остальных отдыхающих детей и затем вывезли из лагеря. «Были приняты дополнительные меры по усиленной дезинфекции и обработке помещений, усиленному медицинскому наблюдению. Среди детей и взрослых, находящихся в близком окружении ребёнка, проведена ПЦР-диагностика. Результаты пришли отрицательные», - пояснили в минобрнауке.

Межведомственная областная комиссия проверила деятельность лагеря по организации необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий. «Условия нахождения детей в лагере в настоящее время оптимальны для дальнейшего оздоровления детей в штатном режиме в соответствии с запланированными сроками», - заверяют в министерстве. Дети продолжат отдыхать в лагере по пятое августа 2021 года. «Обстановка в лагере спокойная. Обеспечено усиленное медицинское сопровождение лагеря силами районной больницы», - подчеркивают в минобрнауки.