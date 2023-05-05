Реконструкция челябинской улицы Агалакова выполнена на 30 процентов

Реконструкция челябинской улицы Агалакова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнена на 30 процентов.

Напомним, в 2023 году строительство ведется на участке от улицы Гагарина до Гранитной. В настоящее время подрядчик продолжает здесь устройство основания проезжей части, установку бортовых камней и формирование технических тротуаров. На отдельных участках ведется укладка нижнего слоя асфальтобетона.

«Параллельно идет прокладка дождевой канализации, реконструкция теплотрасс, защита и переустройство водоводов и канализации», - рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

В мэрии напомнили, что в соответствии с проектом протяженность участка улицы составит 1,6 километра. Это будет двухполосная дорога шириной семь метров. Вдоль дороги появятся пешеходные тротуары и линии наружного освещения.

Завершить работы полностью планируется в октябре текущего года.