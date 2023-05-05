05.05.2023
Главный инженер Челябинского областного ковидного госпиталя останется под стражей
05.05.2023
В Челябинске до первого июля закроют движение по переулку Молодежный
05.05.2023
Реконструкция челябинской улицы Агалакова выполнена на 30 процентов
05.05.2023
Автоклубы Челябинской области дарят адресные концерты ветеранам Великой Отечественной войны
05.05.2023
В Челябинске в День Победы закроют движение транспорта
05.05.2023
Наталья Котова поблагодарила челябинцев за вклад в наведение чистоты в городе
Реконструкция челябинской улицы Агалакова выполнена на 30 процентов
05.05.2023
Капремонт улицы Худякова в Челябинске идет опережающими темпами
03.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
13.10.2022
Мост рядом с челябинским поселком Першино отремонтировали досрочно
23.09.2022
Движение по новой дороге на 2-й Эльтонской в Чурилово откроют в октябре
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023