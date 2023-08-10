Реконструкция теплотрассы повлияет на движение по проспекту Победы в Челябинске

В Челябинске в связи с реконструкцией участка теплотрассы по проспекту Победы будет прекращено движение транспорта на ряде участков.

Движение по дублеру данной улицы в районе здания №290 при выполнении работ открытым способом на газоне (с установкой строительной техники по проезжей части) будет закрыто с восьми утра 11 августа до 21 часа 18 августа.

С 21 часа 18 августа до шести утра 21 августа будет ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе здания №290 при выполнении работ открытым способом в западном направлении проезжей части.

С 23 часов 21 августа до шести утра 28 августа будет ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе здания №290 при выполнении работ открытым способом в западном направлении - в крайней левой полосе, в восточном направлении - в средней и крайней левой полосам проезжей части (с прекращением движения трамваев).

С шести утра 28 августа до шести утра десятого сентября будет ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе здания №290/1 при выполнении работ открытым способом в восточном направлении - в крайней правой полосе проезжей части.

Как сообщает «УСТЭК-Челябинск», работы по благоустройству будут выполнены в срок до 22 часов 30 сентября.

На предприятии пояснили, что замена данной теплотрассы производится в связи со значительным износом трубопроводов и выявленными повреждениями, в том числе по итогам гидравлических испытаний.

Изношенные инженерные сети заменят стальные трубы в пенополиуретановой изоляции с десятилетней гарантией и сроком службы 25-30 лет.

Ремонт теплотрассы повысит надежность системы теплоснабжения данного участка, а значит, позволит не только избежать непредвиденных аварийных ситуаций и отключения подачи тепловой энергии, но и снизит тепловые потери.

АО «УСТЭК-Челябинск» просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям транспортных, автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтных работ.