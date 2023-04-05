Реконструкция трамвайного депо №1 в Челябинске может начаться в 2024 году

Реконструкция трамвайного депо №1 в Челябинске, расположенного на улице Первой Пятилетки, может начаться в 2024 году.

Такую информацию сегодня, пятого апреля, на пресс-конференции, посвященной модернизации трамвайной инфраструктуры в южноуральской столице, озвучил заместитель директора ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Игорь Абрамовских.

«Сейчас ищем потенциальных проектировщиков. В этом году планируем заключить контракт на проектные работы, и в следующем году начнем», - отметил он.

Вопрос сроков завершения реконструкции остается открытым. По словам заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова, это, во-первых, зависит от проекта, во-вторых – еще нужно найти финансирование.

Он отметил, что реконструкция предполагает в том числе переоборудование мойки, организацию дополнительного въезда, обновление цехов по обслуживанию и ремонту вагонов. При реконструкции нужно обустроить все таким образом, чтобы в депо можно было обслуживать и длинные вагоны (метротрамвая).

В качестве ориентира Александр Егоров назвал питерское депо трамвайной сети «Чижик» - именно этот объект в Челябинске планируется взять за образец.