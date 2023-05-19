Рекордные итоги XIV Премии «Андрюша-2023» - почти 3000 участников и 700 тысяч зрителей

В Челябинском театре оперы и балета им.М.И.Глинки с аншлагом прошел благотворительный Гала-концерт Главной детской Премии Челябинской области для юных талантов в области искусства «Андрюша-2023» памяти Андрея Жаботинского. Награждены 11 лауреатов и два обладателя Гран-При конкурса. Билеты на детский «Оскар» Южного Урала были распроданы задолго до концерта, цифра просмотров трансляции концерта достигла рекордной отметки – 656 325. Посмотреть телеверсию Гала-концерта XIV Премии «Андрюша-2023» можно будет 2 июня в 19.30 по местному времени на телеканале ОТВ.

Лауреатами XIV Премии «Андрюша-2023» стали:

Номинация «Академический вокал» – Образцовый вокально-хоровой коллектив «Детство», 8-15 лет, Челябинск, педагог Ольга Балицкая;

8-15 лет, Челябинск, педагог Ольга Балицкая; Номинация «Народный вокал» - Кристина Бойко , 13 лет, Коркино, педагог Валерия Полякова;

, 13 лет, Коркино, педагог Валерия Полякова; Номинация «Эстрадный вокал» - Шоу-группа «Два кота» , 10-12 лет, и Тимофей Ратнер , 10 лет, Челябинск, педагог Ольга Пушкина;

, 10-12 лет, и , 10 лет, Челябинск, педагог Ольга Пушкина; Номинация «Классический танец» - Александра Шашкова , 13 лет, Челябинск, педагог Татьяна Сулейманова и коллектив Хореографического колледжа ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 11-14 лет, педагог Юлия Репицына.

, 13 лет, Челябинск, педагог Татьяна Сулейманова и коллектив 11-14 лет, педагог Юлия Репицына. Номинация «Народный танец» - Народный коллектив ансамбль танца "Самоцветы" им. ЗРК РСФСР В.И. Бондаревой , 13-15 лет, Челябинск, педагог Елена Боровкова;

, 13-15 лет, Челябинск, педагог Елена Боровкова; Номинация «Эстрадный танец» – Академия танца E lizaveta , 13-15 лет, Челябинск, педагоги - Евгений и Ксения Бирюковы;

, 13-15 лет, Челябинск, педагоги - Евгений и Ксения Бирюковы; Номинация «Актерское мастерство» - Сергей Лихачев , 12 лет, Магнитогорск, педагог Наталья Кирпичникова и Образцовый детский театр-студия «Аритмия», 11-13 лет, Челябинск, педагог Виктор Савченко;

, 12 лет, Магнитогорск, педагог Наталья Кирпичникова и 11-13 лет, Челябинск, педагог Виктор Савченко; Номинация «Изобразительное искусство» - Даница Ковачевич, 15 лет, Челябинск, педагог Алена Гладилина.

Обладателями Гран-при Премии «Андрюша-2023» стали Академия танца Elizaveta и Образцовый вокально-хоровой коллектив «Детство».

Напомним, Премия «Андрюша» – единственный из региональных конкурсов в Челябинской области в категории «Искусство и культура», вошедший в перечень мероприятий Минпросвещения России. Участие в конкурсе бесплатное, особое внимание уделяется детям в трудной жизненной ситуации. В конкурсе на Премию «Андрюша-2023» приняли участие 2906 человек из 59 городов и сел Южного Урала.

Церемонию открыла первая леди Челябинской области, общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она пожелала всем участникам, чтобы их «звезда обязательно зажглась». «Подобные отчетные концерты очень важны, когда дети могут показать себя на большой сцене и в то же время будут собраны средства, чтобы другие дети могли начать обучение в фонде «Андрюша». Эти звездочки будут ярко гореть на более значимых площадках. Но мы знаем, что эти имена зажег фонд «Андрюша», – подчеркнула Ирина Текслер.

«Ежегодно мы создаем неповторимое шоу с участием более чем тысячи талантливых детей нашей области, ярких и харизматичных. С каждым годом наша Премия становится все более зрелищной, повышается уровень сценографии, технического оснащения, спецэффектов. Но этим концертом нам удалось удивить даже самых искушенных зрителей. Большое спасибо всем участникам концерта – московским артистам, детям, педагогам, родителям! Спасибо членам жюри конкурса, партнерам, волонтерам и, конечно же, зрителям! В этом году зал Театра оперы и балета не смог вместить всех желающих, и следующую юбилейную XV Премию «Андрюша» мы запланировали провести 25 апреля 2024 года в концертном зале «Таганай на 2.400 мест», – поделилась организатор концерта директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Специальный гость мероприятия - лауреат международных конкурсов Сергей Волчков - исполнил песню легендарного Муслима Магомаева «Синяя вечность», которая принесла ему победу во втором сезоне шоу «Голос» на Первом канале. Также в дуэте с выпускницей фонда «Андрюша» Александрой Карабешкиной он исполнил известный романс «Дорогой длинною».

«Потрясающая сцена! Не всегда даже в Кремлевском дворце такое оформление увидишь. Я выступаю с талантливой девушкой, которая не только поет, но и играет на скрипке. Заявленная репетиция была часовая, но нам хватило 10 минут, чтобы сработаться!» – отметил Сергей Волчков. Он подчеркнул, что для детей подобные конкурсы – это огромная мотивация: «Мне, парню, который родился в Белоруссии, не хватало таких конкурсов. Я выступал на маленьких сценах, но, чтобы так красиво стоять на большой сцене, не было возможностей. Самое приятное – это аплодисменты. Он ребенок – и он уже артист. Для них важно волнение перебороть, выйти на сцену и исполнить все, чему их учили».

В ходе концерта зрителей ожидало множество сюрпризов. Прологом шоу стал красочный массовый вокально-танцевальный номер на песню «Будет светло!» с участием лауреатов «Андрюши». В честь Года педагога и наставника был специально подготовлен номер от выпускников фонда, которые уже окончили творческие вузы и воспитывают новое поколение будущих артистов. Они исполнили трогательную песню «Нас учили быть птицами» из репертуара Ольги Кормухиной. Вместе с выпускниками на сцену вышли члены жюри Премии «Андрюша» профессор, преподаватель эстрадно-джазового вокала кафедры культуры и искусства Московского гуманитарного университета Светлана Коротеева и старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения МосГУ Инна Кожихова. Светлана Коротеева обратилась к коллегам-педагогам словами Дмитрия Менделеева: «Вся гордость учителя – в его учениках».

Самые юные участники концерта – вокалисты из студии «Сила звука» с солисткой Дашей Шишликовой и танцоры из хореографические студии «Фантазия» исполнили эмоциональный яркий и веселый номер «Самый лучший день». На региональной сцене впервые был исполнен вокально-танцевальный номер в исполнении Детской хореографической студии «Урал» и выпускника фонда «Андрюша» Дмитрия Фадеева - современная аранжировка музыкальной композиции «Ах вы сени, мои сени» в сочетании с невероятно техничной хореографией «Урала». Номер был специально поставлен для Всероссийского фестиваля «Хранимые веками» и впервые исполнен на главной сцене страны в Государственном Кремлёвском Дворце осенью 2022 года совместно с певцом и тиктокером Хабибом.

Запоминающееся выступление подарила и 17-летняя выпускница фонда «Андрюша» Яна Арндт, которая в этом году стала участницей взрослого шоу «Голос-11», попав в команду Полины Гагариной. Она великолепно исполнила ту же песню «I see red», которая развернула кресла наставников «Голоса».

Ведущими вечера стали известный челябинский шоумен, актер театра Арсен Карапетян и юная вокалистка член «Золотого фонда» Премии «Андрюша-2023» Полина Кожевникова.

В финале победителей Премии «Андрюша-2023» чествовали под яркий номер в формате мюзикла в исполнении Эстрадного хора «Тутти» и фееричное лазерное шоу, а видео-контент для номеров был эксклюзивно создан московским креативным агентством Event Group One More.

В рамках мероприятий проекта более 600 членов «Золотого фонда» Премии «Андрюша-2023» со всей Челябинской области также были торжественно награждены дипломами в Конгресс-отеле «Малахит», оригинальным интерактивным акцентом праздника стала выставка детских рисунков на тему «Моя Россия - моя страна», организованная Музеем изобразительных искусств Челябинской области.

Лауреаты конкурса получили заветные статуэтки из латуни «Мальчик, зажигающий звезды» и путевки в Творческую школу для талантливых в сфере искусства детей Челябинской области «Андрюша-2023», которая пройдет в августе 2023 года на территории санатория «Жемчужина моря»» в Геленджике Краснодарского края. Школа предусматривает образовательные программы повышения профессионального мастерства от ведущих педагогов федерального уровня, фестивальные мероприятия по всем направлениям работы фонда- актерскому мастерству, изобразительному искусству, академическому, народному и эстрадному вокалу, классическому, народному, эстрадному танцу .

Также победители Премии «Андрюша-2023» благодаря фонду «Андрюша» смогут побывать в Школе вокального мастерства Елены Образцовой в Санкт-Петербурге и Всероссийском центре «Орленок». Педагоги лауреатов были награждены денежными сертификатами на 10 тысяч рублей для повышения квалификации. Обладатели Гран-при конкурса дополнительно получили по 50.000 рублей. За многолетние успехи и активное участие в жизни Детского фонда «Андрюша» денежными суммами в размере по 100.000 рублей на творческие поездки были награждены 6 коллективов: Театр танца «Эхо», Детские хореографические студии «Урал» и «Фантазия», и Образцовая студия эстрадного вокала «Тутти», вокальная студия «Сила звука» и Образцовый ансамбль танца «Эриданс». Педагоги этих коллективов получили сертификаты на стоматологические услуги от клиники «Швейцарская стоматология». В 2022 году финансирование фондом «Андрюша» творческих образовательных поездок и программ для победителей Премии «Андрюша-2022» и их педагогов составило более 3 600 000 рублей.

Проект одержал победу в первом конкурсе 2023 года Президентского фонда культурных инициатив с высоким рейтингом 82 балла и реализуется при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Фонд «Андрюша» благодарит партнеров проекта: Президентский фонд культурных инициатив, генерального партнера - Тракторный завод «ДСТ-Урал»официального партнера – поставщика электроэнергии в Челябинской области компанию "Уралэнергосбыт", федеральную юридическую компанию "Витакон", Южно-Уральский специализированный центр утилизации, Челябинский трубопрокатный завод, группу компаний «Уралкран», группу компаний "Планета Авто", клинику «Швейцарская стоматология», инвестиционную компанию «Цифра Брокер», Uvildy Wellness Clinic, федеральную сеть «Фианит-Ломбард» группы компаний «Микар», медицинский центр «Лотос», группу компаний «Ариант», фабрику мебели «Майя», компании: «МАЗ центр Челябинск», «Завод СпецАгрегат», «Система качества жизни», «Школа путешественников Федора Конюхова», L-Zone, Конгресс-отель «Малахит», Челябинский цинковый завод, Торговый дом «Лавр», агентство приключений «Три О», креативное агентство Event Group One More, первую частную английскую школу Kids Univers, обувную фабрику «Юничел», фитнес-центр «СитиФитнес & СитиСпа», НИИ педиатрии и неврологии «Дети Индиго», жилой комплекс «Город L-Town», производственную компанию «Центр упаковки», пансионат «Лесное озеро Подборное», типографию ВК, цветочную мастерскую Игоря Линника, КРК «Мегаполис», охранное предприятие «Витязь», а также информационных партнеров: генерального телевизионного партнера телекомпанию «ОТВ», медиахолдинги «Радио Континенталь», «Гранада-пресс», «31 канал», журнал «Деловой квартал Челябинск», медиагруппы «Наш Челябинск», «Комсомольская правда», информационное агентство «Урал-пресс-информ».