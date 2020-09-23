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Не едут - плывут

Ремонт дорог в Челябинске выполнен тяп-ляп

Фото: 
ОНФ
Общество
Сегодня, 10:05
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Представители Общероссийского народного фронта совместно с администрацией Челябинска проверили качество ремонта дорог в городе, который выполнялся по национальному проекту.

Как отмечают в ОНФ, дождливая погода наглядно продемонстрировала огромные недостатки в работе подрядчиков - автомобили не ездят по дорогам, а просто плавают по лужам.

Объектом внимания проверяющих из ОНФ и администрации стали некоторые из участков, которые в этом году ремонтируются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, контрольная проверка проводилась на участках по улицам Городской, Болейко и Героев Танкограда.

«На всех проверенных участках мы обнаружили затопленные полосы движения. Дождь, который шел в день проверки, стал своеобразной лакмусовой бумажкой. Скопления воды на новых объектах быть, конечно же, не должно, поскольку это ведет к повышению аварийности на дорогах и приводит к скорому разрушению асфальта. Замечания переданы комитету дорожного хозяйства», - сообщил эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Также общественники обнаружили серьезные недостатки на улице Героев Танкограда. Здесь зафиксированы сдвижка слоя и наплыв в новом покрытии. Иными словами, свежий асфальт вздулся. Вероятнее всего, это произошло из-за воздействия нижних слоев покрытия.

По мнению представителей Народного фронта, этого можно было бы избежать, если бы заказчик предварительно провел все необходимые исследования и сформировал верное техническое задание. Эксперты ОНФ подчеркнули, что нарушения должны быть исправлены подрядчиками в рамках действующего контракта.

Все обнаруженные нарушения подрядчик будет устранять за свой счет.

 

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