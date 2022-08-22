Ремонт путей в Челябинске снова повлиял на работу трамваев

В Челябинске в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке проспекта Победы и улицы Косарева с сегодняшнего дня, 22-го августа, до 29-го августа будет ограничено движение ряда маршрутов в ночной период (с половины двенадцатого ночи до половины шестого утра).

Как сообщает «ЧелябГЭТ» в своем телеграм-канале, движение трамваев будет организовано следующим образом:

- маршрут №14: трамвайное депо №1 – улица Российская – ЦХП;

- маршрут №15: трамвайное депо №2 – улица Горького – ЧТЗ;

- маршрут №16: трамвайное депо №2 – улица Кирова – завод имени Колющенко;

- маршрут №17: поселок Першино – Медгородок;

- маршрут №19: ЧЭМК – Коксохим;

- маршрут №22: трамвайное депо №2 – улица Карла Маркса – улица Чистопольская.