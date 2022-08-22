22.08.2022
На Парижском полумарафоне через канал связи «Ростелекома» прокачали около 100 ТБ трафика
22.08.2022
По факту смертельного наезда пьяным водителем на девочку в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
22.08.2022
Ремонт путей в Челябинске снова повлиял на работу трамваев
22.08.2022
Полицейские записали ролик к Дню Российского флага
22.08.2022
Теплоснабжающим организациям Челябинска продолжают выдавать паспорта готовности
22.08.2022
В Челябинской области в разы выросли темпы роста суточного числа заболевших ковидом
Ремонт путей в Челябинске снова повлиял на работу трамваев
09.08.2022
Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске
19.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
06.07.2022
Александр Егоров рассказал о светлом будущем работников ЧелябГЭТа
16.06.2022
Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022