Ремонт путей в Металлургическом районе повлияет на движение трамваев

В Металлургическом районе Челябинска с субботы, 24 июня, изменится движение трамваев, что связано с началом ремонта путей на участке Шоссе Металлургов между улицами Черкасской и Монтажников.

По предварительной информации, ремонт будет продолжаться до 24 июля. До этого времени движение трамваев от кольца «Першино» до Монтажников будет закрыто.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в период ремонтных работ трамваи №3, №14 и №18 будут следовать до кольца «Першино». Посадка и высадка пассажиров будет организована в кольце.

Маршруты №10, №19 и №20 в эти дни ходить не будут.

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №15 «Парк Гагарина- ЧМК»; №31 «Академика Королева – ЧМК»; №41 «Черкасская – Аэропорт»; №47 «Чурилово – ЧМК»; №71 «Петра Столыпина – ЧМК», а также вторым компенсационным маршрутом «Черкасская – ЦХП», который запустят 24 июня.

Автобус КМ2 «Черкасская – ЦХП» будет следовать по улицам Черкасская, Шоссе Металлургов, 2-я Павелецкая, с остановками: «Черкасская», «ТК «Северный», «Першино», «Киноцентр «Импульс», «ДК Строителей», «Жукова», «Сталеваров», «Строительная», «Доменная», «ЧМК», «Приборостроителей», «Завод «Теплоприбор», «Прокатная», «База оборудования», «Стан 2300», «Копровый цех», «Пожарное депо», «Кооператив №507», «Подстанция», «ЦХП».

Маршрут будет обслуживаться пятью автобусами большого класса. Автобусы будут ходить только в часы пик - каждые 15-20 минут. Посадка - через первую дверь, высадка - через все двери.

Для удобства работников комбината расписание проработано с учетом начала и окончания смен. Первый рейс от Черкасской — в 5:25 ежедневно. От ЦХП — в 6:07 ежедневно. Последний рейс от Черкасской — в 19:59 в будни и в 20:04 в выходные. От ЦХП — в 20:41 в будни и в 20:46 в выходные.

Оперативную информацию по маршруту можно получить по телефону предприятия ООО «ЗапСибАвто» +7 902 899 18 97 (диспетчер).

Кроме того, на время ремонта трамвайных путей жители Челябинска могут воспользоваться троллейбусами №7 «АМЗ — ЧМК» и №14 «Парк Гагарина — ЧМК», а также трамваем №9 «Коксохим — ЧМК — ЦХП» (это новый маршрут).

Пересадки без дополнительных финансовых затрат можно совершать, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.