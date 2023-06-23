23.06.2023
Челябинский облсуд оставил под стражей налоговика Жабреева и его отца
23.06.2023
В Челябинске благоустроят улицу Карла Маркса
23.06.2023
Ремонт путей в Металлургическом районе повлияет на движение трамваев
23.06.2023
Госкомпания продает участок в лесном массиве под Миассом и здания в Челябинске
23.06.2023
В Челябинске благоустройство дворов по нацпроекту выполнено на две трети
23.06.2023
В Челябинске более 13% проб холодной воды и 28,6% горячей не соответствовало нормативам
Ремонт путей в Металлургическом районе повлияет на движение трамваев
Для удобства пассажиров на линию выйдет компенсационный маршрут
07.06.2023
В Челябинске возобновляется движение трамваев по проспекту Победы
07.06.2023
Четыре трамвая в Челябинске временно изменят маршруты из-за обрезки деревьев
27.04.2023
В Ленинском районе Челябинска на выходные дни закроют движение трамваев
21.04.2023
В Челябинске временно изменится маршрут следования трамвая №18
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023