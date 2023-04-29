Ремонт трамвайных путей в Металлургическом районе перенесли на середину июня

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.04.2023

Представители «серебряного возраста» в очередной раз прославили родной Еткульский район
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На стадионе имени Елесиной в Челябинске утром пятницы, 28 апреля, юные жители Курчатовского район
29.04.2023

Юные курчатовцы сразились за право выступать на общегородской легкоатлетической эстафете
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 28 апреля, свой праздник отмечают те, кто в первую очередь приходит на помощь - врачи, ф
28.04.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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28.04.2023

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29.04.2023

Улицу 40-летия Победы в Челябинске украсили 23 лиственницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2023

В Челябинске начинают ремонт путепровода на пересечении четырех улиц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2023

В скверах Центрального района Челябинска запустили «сухие» фонтаны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2023

Ремонт трамвайных путей в Металлургическом районе перенесли на середину июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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29.04.2023

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Ремонт трамвайных путей
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29.04.2023 16:47
Фото: Телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт»

Ремонт трамвайных путей в Металлургическом районе перенесли на середину июня

Начало ремонта трамвайных путей в Металлургическом районе Челябинска перенесли с первого мая на 15 июня.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в настоящее время ведутся закупка и доставка необходимых для ремонта материалов, трамваи работают в обычном режиме.

Отметим, трамвайные пути будут ремонтировать по Шоссе Металлургов – на участке от Черкасской до Монтажников.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На стадионе имени Елесиной в Челябинске утром пятницы, 28 апреля, юные жители Курчатовского район
29.04.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 28 апреля, свой праздник отмечают те, кто в первую очередь приходит на помощь - врачи, ф
28.04.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В семи городах Челябинской области в предстоящие выходные, 29 и 30 апреля, и праздничный день, пе
28.04.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Студентка ЮУрГАУ победила в конкурсе УрФО на лучшую научную работу

26.04.2023 12:05

Умная каска: «Ростелеком» презентует IT-решения по охране труда на Всероссийском форуме в Челябинске

26.04.2023 11:50

Световой потолок на челябинской Кировке будет радовать горожан круглый год