29.04.2023
Улицу 40-летия Победы в Челябинске украсили 23 лиственницы
29.04.2023
В Челябинске начинают ремонт путепровода на пересечении четырех улиц
29.04.2023
В скверах Центрального района Челябинска запустили «сухие» фонтаны
29.04.2023
Ремонт трамвайных путей в Металлургическом районе перенесли на середину июня
29.04.2023
На Кировке откроется выставка «Урал - опорный край державы»
29.04.2023
Кардио на выживание
Ремонт трамвайных путей в Металлургическом районе перенесли на середину июня
13.04.2023
В Челябинске в выходные изменят свои маршруты трамваи №18 и №22
12.04.2023
В Челябинске с первого мая закроют движение трамваев по Шоссе Металлургов
06.04.2023
На Свердловском проспекте Челябинска демонтируют плитку и разбирают покрытие
05.04.2023
Чтобы не затапливало: впервые в истории Челябинска при ремонте трамвайных путей предусмотрят водоотведение
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023