Ремонт трамвайных путей в Металлургическом районе перенесли на середину июня

Начало ремонта трамвайных путей в Металлургическом районе Челябинска перенесли с первого мая на 15 июня.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в настоящее время ведутся закупка и доставка необходимых для ремонта материалов, трамваи работают в обычном режиме.

Отметим, трамвайные пути будут ремонтировать по Шоссе Металлургов – на участке от Черкасской до Монтажников.